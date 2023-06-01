法網／納達爾接班人 西班牙小蠻牛阿爾卡拉斯晉32強
世界排名第一的西班牙男網新星阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）今天在法網第二輪，擊敗日本對手丹尼爾太郎（Taro Daniel），晉級法網32強。
法新社報導，阿爾卡拉斯以6比1、3比6、6比1、6比2，淘汰世界排名112的丹尼爾太郎，第三輪比賽將對上加拿大好手沙波瓦洛夫（Denis Shapovalov），爭奪第四輪席位。
目前年僅20歲的阿爾卡拉斯，去年才在美網男單奪冠，拿下生涯首座大滿貫賽金盃，本屆賽事志在奪下首座法網男單冠軍。
阿爾卡拉斯外號為「小蠻牛」，被譽為西班牙網球名將「蠻牛」納達爾（Rafa Nadal）的接班人。
他在去年美網封王後，成為1973年世界職業網球協會（ATP）排名創立以來最年輕世界球王。
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