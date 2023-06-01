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法網／首輪爆冷 排名第2梅德維夫出局

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
俄羅斯名將梅德維夫在法網首輪爆冷出局。（法新社）
俄羅斯名將梅德維夫在法網首輪爆冷出局。（法新社）

少了衛冕冠軍的「西班牙蠻牛」納達爾，今年法國網球公開賽群雄爭霸，但法網前剛在羅馬名人賽奪冠、世界排名第2的俄羅斯名將梅德維夫，昨天敗給會外賽晉級的巴西對手維爾德，首輪意外出局，爆出最大冷門。

法網首輪賽事分成3天進行，包括梅德維夫、現任波蘭「世界球后」斯威雅蒂和地主名將「跳跳人」孟非斯都在中央球場登場，不料第2種子梅德維夫面對世界排名172的維爾德，在盤數「聽牌」下遭逆轉，讓二度打進大滿貫會內賽的維爾德以7：6（7：5）、6：7（6：8）、2：6、6：3、6：4闖進第2輪。

首輪最高位種子出局，曾是球王的梅德維夫坦言當然失望，他說：「大概整周都會想這場比賽，但此刻看不出自己做錯什麼。」

紅土向來不是梅德維夫擅長場地，2017到20年法網都是首輪出局，帶著生涯紅土戰績18勝23敗來到巴黎；不過他前一站在羅馬名人賽摘下首座紅土冠軍，儘管法網又是首輪打包，自評今年紅土賽季仍有收穫。

36歲地主名將孟非斯昨天也經歷5盤大戰，展現超強抗壓力，決勝盤在局數0：4絕對落後下急起直追，最終以3：6、6：3、7：5、1：6、7：5力退阿根廷對手巴艾茲，奪勝時巴黎已經跨日。

孟非斯世界排名最高曾到第6，去年8月右腳受傷，今年3月復出後排名僅394；他和烏克蘭名將史維托莉娜是網壇著名銀色夫妻，去年10月迎接愛女出生，剛復出的史維托莉娜首輪過關，孟非斯也演出逆轉勝，夫妻再寫球場佳話。

梅德維夫 法網 納達爾 斯威雅蒂

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