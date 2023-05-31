法網／第五度一輪遊不難過 梅德維夫：我不喜歡吃土

法網第3天大爆冷門，俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev）首輪不敵世界排名172的巴西對手維爾德（Thiago Seyboth Wild），個人生涯第5度在紅土大滿貫「一輪遊」，他賽後坦言其實心情很開心，因為紅土賽程告一段落。

梅德維夫過去在紅土賽場表現不理想，但先前在羅馬名人賽贏得生涯紅土首冠，被認為已克服心魔，成為法網冠軍熱門，不過還是在首戰就遭遇滑鐵盧，他受訪時樂觀表示，「法網成績無所謂，我有打過一次八強，還有一次第四輪，當然還有很多次首輪出局。」

梅德維夫也解釋為何不喜歡在紅土打球，「由於風很大，環境又乾燥，因此第三局我就滿嘴紅土，這點我不喜歡。我不知道有沒有人喜歡吃土，或喜歡包包、鞋子及襪子都沾滿土，紅土賽季結束後把白襪子丟掉，可能有些人喜歡這樣，但我一點也不愛。」

法網又是一輪遊，梅德維夫卻一點也不難過，因為這代表紅土賽程告一段落。他透露接下來將休息，尋找積極正面的事，迎接下一個挑戰。