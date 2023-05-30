快訊

全球科技業CEO每天穿同款衣服盤點 黃仁勳的招牌「最厚實」

瑪娃颱風緩慢移動中！彭啟明指出北部風颱雨明顯 「這2天影響最劇烈」

南方澳情人灣落海女學生找到了！今早大浪將遺體推到近岸邊

法網／科索沃衝突風頭上 約克維奇發言挺塞爾維亞惹議

中央社／ 巴黎29日綜合外電報導
塞爾維亞網球名將約克維奇對科索沃事件表態惹議。 新華社
塞爾維亞網球名將約克維奇對科索沃事件表態惹議。 新華社

塞爾維亞網球名將約克維奇今天在法國公開賽對著攝影機鏡頭寫下「科索沃是塞爾維亞的心臟，停止暴力」。科索沃北部正因種族衝突而出現緊張局勢，約克維奇這段文字引發爭議。

綜合法新社與路透社報導，尋求大滿貫男單第23冠的約克維奇（Novak Djokovic）今天在法網取得首勝後，用塞爾維亞語在現場攝影機鏡頭上寫出上述文字。

科索沃北部今年4月舉辦選舉，阿爾巴尼亞族的候選人在4個以塞爾維亞裔為主的市鎮當選首長，但投票率僅有3.5%。塞裔群眾不滿選舉結果，近日與科索沃警方發生衝突，北大西洋公約組織（NATO）維和部隊介入，數十人受傷。

科索沃曾是塞爾維亞自治省，境內阿爾巴尼亞裔占總人口90%以上。科索沃於2008年自塞爾維亞獨立，獲得美國與歐洲聯盟支持，於2022年12月正式申請加入歐盟。

科索沃北部以塞爾維亞裔居民為多，他們從未承認科索沃獨立。塞爾維亞拒絕承認科索沃地位，俄羅斯也支持塞爾維亞政府的行動。

約克維奇說：「身為公眾人物，而且我父親也出生在科索沃，我覺得我有額外責任向我們的人民和整個塞爾維亞表達支持。」

他說：「我不是政治人物，也無意參與政治辯論，這是非常敏感的話題。」

「當然，身為塞爾維亞人，看到科索沃正在發生的事，以及我們的人民實際上那樣被逐出市政大樓，我非常傷心，所以我至少能做的就是這個。」

「我不後悔，要再做一次也可以，因為我的立場很明確。我反對戰爭、暴力和任何形式的衝突，我一向公開表態。當然，我同情所有人，但科索沃正在發生的事是國際法上的先例。」

主辦法網公開賽的法國網球協會（FFT）表示：「大滿貫賽事並沒有正式規範球員可以說什麼或不能說什麼。我們不會就此事發表任何聲明或採取任何立場。」

延伸閱讀

科索沃塞裔與警爆衝突 北約維和部隊約25人受傷

法網／納達爾缺席 男單進入戰國時代

法網／目標就是冠軍！約克維奇直落3過頭關

駐匈牙利代表投書科索沃媒體 籲深化經貿關係

相關新聞

法網／科索沃衝突風頭上 約克維奇發言挺塞爾維亞惹議

塞爾維亞網球名將喬科維奇今天在法國公開賽對著攝影機鏡頭寫下「科索沃是塞爾維亞的心臟，停止暴力」。科索沃北部正因種族衝突而...

法網／納達爾缺席 男單進入戰國時代

去年高捧法網破紀錄第14冠的「西班牙蠻牛」納達爾，因髖部傷勢復原不及，無法挑戰連霸，使男單進入戰國時代，今年澳網打下個人...

法網／目標就是冠軍！約克維奇直落3過頭關

尋求生涯第23座大滿貫的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Dokovic），今天在法網中央球場迎接今年首戰，面對世界排名...

法網／大種子首輪出局！希臘一姊又輸同對手

法網首日就有大種子落馬！名列女單第8種子的希臘「一姊」莎卡瑞（Maria Sakkari），首輪和捷克好手穆霍娃（Kar...

法網／「才不想念納達爾！」 約克維奇吃誠實豆沙包

年度紅土盛事法網昨天點燃戰火，但衛冕軍「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）日前舉行記者會宣布，因髖部傷勢復原...

法網／烏俄戰爭延燒 烏女將落敗拒絕握白俄對手遭噓

烏俄戰爭已超過一年，戰事仍未平息，國家間的對立關係到昨天正式開戰的法網也延續，烏克蘭女將柯莉塞娃（Marta Kosty...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦