快訊

黃偉哲留言蔡臉書「粽盼親離」被歪樓 市府：小編誤用

聽新聞
test
0:00 / 0:00

法網／決賽前奶奶過世 西西帕斯體悟人生：冠軍非一切

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
生涯首度闖進大滿貫決賽，22歲希臘新星西西帕斯在法網奪得亞軍。美聯社
生涯首度闖進大滿貫決賽，22歲希臘新星西西帕斯在法網奪得亞軍。美聯社

生涯首度闖進大滿貫決賽，22歲希臘新星西西帕斯Stefanos Tsitsipas）台灣時間昨天晚上出賽前卻聽聞噩耗，他的奶奶離開人世，沒能一起分享他站上中央球場的榮耀時刻。

西西帕斯今天凌晨結束的法網決賽，在前兩盤拿下取得「聽牌」優勢下遭塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）逆轉，在超過4小時的5盤大戰以7：6（8：6）、6：2、3：6、2：6、4：6無緣冠軍，經過一晚沉澱後，他透過社群平台透露至親過世的消息。

「進場前的5分鐘前，我得知親愛的奶奶結束和生命的對抗。她是充滿智慧、樂意付出的女性，我遇過的任何人都無法和她相比。」西西帕斯寫下對奶奶的思念，「世界上有更多像她這樣的人十分重要，因為這樣的人會讓你活著、讓你作夢。」

「我想說，不管是哪一天、什麼情況，我都要和她深深致意，謝謝您養育我的父親，沒有他，這一切也不會化為可能。」西西帕斯寫道。

今天沒能成為希臘史上第一位大滿貫得主，西西帕斯賽後雖難掩落寞，緬懷奶奶的文字間倒也透露釋懷心情，「生命不是關於勝利或落敗，而是享受生命中的每一刻，無論是獨自一人或有人相伴。」

「捧起獎盃和慶祝勝利很重要，但不是一切。」西西帕斯寫道。

西西帕斯 Stefanos Tsitsipas Novak Djokovic

延伸閱讀

法網／包辦女單、女雙金盃 捷克女將成獎金后

法網／約克維奇法網決賽若奪冠 將刷新網壇52年紀錄

法網／女單決賽飲恨 俄女將：身體和我說不

法網／疫情後氣氛最好一戰 約克維奇讚納達爾如聖母峰

相關新聞

法網／輸2贏3大逆轉奪冠 約克維奇寫超狂紀錄

經過戲劇化十足的法網4強賽，塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）再度闖關決賽，今天隔網對決的是2...

法網／史上第7人…卡雷茨科娃 包辦單雙打后冠

去年才打下個人第一場大滿貫單打勝利，捷克好手卡雷茨科娃今年卻在法網大放異彩，前天先迎接首座大滿貫女單金盃，不到24小時後...

法網／決賽前奶奶過世 西西帕斯體悟人生：冠軍非一切

生涯首度闖進大滿貫決賽，22歲希臘新星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）台灣時間昨天晚上出賽前卻聽聞噩耗，...

法網／包辦女單、女雙金盃 捷克女將成獎金后

昨天才迎接生涯第一座大滿貫單打金盃，捷克好手卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）今天在女雙決賽再度登頂，她...

法網／約克維奇法網決賽若奪冠 將刷新網壇52年紀錄

網球世界球王約克維奇本屆法國公開賽（French Open）繼4強戰擊敗紅土天王納達爾，若贏得今天決賽將創造歷史，成為5...

法網／女單決賽飲恨 俄女將：身體和我說不

生涯第52次挑戰大滿貫會內賽，俄羅斯女將帕莉歐申可娃（Anastasia Pavlyuchenkova）終於有機會挑戰金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。