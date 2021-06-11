法網／卡雷茨科娃生涯首次闖決賽 女單冠軍確定有新面孔

世界排名第33的捷克女將卡雷茨科娃將在法網決賽，對上俄羅斯女將帕莉歐申可娃（Anastasia Pavlyuchenkova）。屆時將出現連6屆法網女單冠軍都是初次封后的情況。

卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）今天在法國網球公開賽（French Open）救回賽末點，最後以7比5、4比6、9比7，擊退第17種子─希臘選手莎卡瑞（Maria Sakkari）。兩人鏖戰3小時又18分鐘。

卡雷茨科娃和莎卡瑞都是第一次在大滿貫賽事打準決賽。

卡雷茨科娃表示：「我一直想打一場像這樣的比賽，我小時候在青少年組打球時，一直想打一場這樣挑戰十足的比賽。我們都有機會贏，打得都很棒。」

「就算我今天輸掉，我還是會為自己感到非常驕傲，因為我在奮鬥。在這裡和我們自己的人生中，那都是最重要的事。」

現年25歲的卡雷茨科娃2018年贏過法網女雙冠軍；去年法網女單進入第4輪，則是她之前單打項目的最佳成績。