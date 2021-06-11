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法網／英美聯軍混雙勝出 睽違39年再有英國人奪冠
法國網球公開賽（French Open）今天舉行混雙決賽，由英國男網選手索茲柏瑞與美國搭檔柯拉芙琪珂勝出。索茲柏瑞因此成為39年來第一位榮膺法網混雙冠軍的英國人。
法新社報導，索茲柏瑞（Joe Salisbury）和柯拉芙琪珂（Desirae Krawczyk）在決賽中，以2比6、6比4、10比5的成績，擊敗俄羅斯組合克拉特塞夫（AslanKaratsev）與維辛尼娜（Elena Vesnina）。
索茲柏瑞表示：「他們第一盤痛宰我們，而我認為我倆的組合漸入佳境，他們的狀況則下滑了一些。」
「我一整個星期都認為我們已進入一種放鬆、享受，等著看結果的狀態。結果我們拿到大滿貫賽事冠軍了。」
這是29歲的索茲柏瑞第2度在大滿貫賽事奪冠。他曾在2020年的澳網男雙賽事，與美國選手芮姆（RajeevRam）攜手贏得冠軍獎盃。
27歲的柯拉芙琪珂曾在去年法網女雙賽事，與智利選手瓜拉奇（Alexa Guarachi）合作拿下亞軍。
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