快訊

只有台灣以免疫橋接取代三期試驗？陳時中承認了

醫院用品來不及拆就走了 恩主公醫師含淚寫臨床實記

聽新聞
test
0:00 / 0:00

法網／英美聯軍混雙勝出 睽違39年再有英國人奪冠

中央社 / 巴黎10日綜合外電報導
法國網球公開賽（French Open）今天舉行混雙決賽，由英國男網選手索茲柏瑞(右)與美國搭檔柯拉芙琪珂(左)勝出。索茲柏瑞因此成為39年來第一位榮膺法網混雙冠軍的英國人。 美聯社
法國網球公開賽（French Open）今天舉行混雙決賽，由英國男網選手索茲柏瑞(右)與美國搭檔柯拉芙琪珂(左)勝出。索茲柏瑞因此成為39年來第一位榮膺法網混雙冠軍的英國人。 美聯社

法國網球公開賽（French Open）今天舉行混雙決賽，由英國男網選手索茲柏瑞與美國搭檔柯拉芙琪珂勝出。索茲柏瑞因此成為39年來第一位榮膺法網混雙冠軍的英國人。

法新社報導，索茲柏瑞（Joe Salisbury）和柯拉芙琪珂（Desirae Krawczyk）在決賽中，以2比6、6比4、10比5的成績，擊敗俄羅斯組合克拉特塞夫（AslanKaratsev）與維辛尼娜（Elena Vesnina）。

索茲柏瑞表示：「他們第一盤痛宰我們，而我認為我倆的組合漸入佳境，他們的狀況則下滑了一些。」

「我一整個星期都認為我們已進入一種放鬆、享受，等著看結果的狀態。結果我們拿到大滿貫賽事冠軍了。」

這是29歲的索茲柏瑞第2度在大滿貫賽事奪冠。他曾在2020年的澳網男雙賽事，與美國選手芮姆（RajeevRam）攜手贏得冠軍獎盃。

27歲的柯拉芙琪珂曾在去年法網女雙賽事，與智利選手瓜拉奇（Alexa Guarachi）合作拿下亞軍。

法網 澳網 羅斯

延伸閱讀

法網／14度參賽首闖決賽 俄女將創新猷

法網／宵禁迫觀眾離場 球王為球迷抱屈

法網／衛冕失利仍肯定對手戰術 波蘭天才少女瞄準東奧

法網／4強迎58度交手 約克維奇再碰納達爾：來大戰一場吧！

相關新聞

法網／英美聯軍混雙勝出 睽違39年再有英國人奪冠

法國網球公開賽（French Open）今天舉行混雙決賽，由英國男網選手索茲柏瑞與美國搭檔柯拉芙琪珂勝出。索茲柏瑞因此成...

法網／卡雷茨科娃生涯首次闖決賽 女單冠軍確定有新面孔

世界排名第33的捷克女將卡雷茨科娃將在法網決賽，對上俄羅斯女將帕芙尤申科娃（Anastasia Pavlyuchenko...

法網／約克維奇、納達爾第58度對決 爭決賽門票

去年法網男單決賽的頂尖對決，今年提前到4強賽上演，尋求衛冕的「西班牙蠻牛」納達爾和塞爾維亞「世界球王」約克維奇昨天都打4...

法網／14度參賽首闖決賽 俄女將創新猷

法網4強已是生涯最佳大滿貫成績，女單31種子的俄羅斯好手帕莉歐申可娃（Anastasia Pavlyuchenkova）...

法網／宵禁迫觀眾離場 球王為球迷抱屈

法國從昨天開始放鬆防疫限制措施，將宵禁時間從晚上9點延後到11點，但延後兩小時不足以讓觀眾看完塞爾維亞「世界球王」約克維...

法網／衛冕失利仍肯定對手戰術 波蘭天才少女瞄準東奧

波蘭「天才少女」斯威雅蒂（Iga Swiatek）昨天挑戰衛冕失利，8強賽以兩個4：6敗給希臘「一姊」莎卡瑞（Maria...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。