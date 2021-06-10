法網／迎58度交手 約克維奇強碰納達爾：來大戰一場吧！

世界球王約克維奇（Novak Djokovic）今天闖進法國網球公開賽男單四強，即將在他第40次的大滿貫賽準決賽強碰西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），生涯第58度對決。

11日的四強賽將是喬、納兩人第8度在法網交手，喬科維奇表示，這場對決，將是他面對「最大敵人」的「大戰」。

「我可能會說，拉法（納達爾）是我生涯交手過最大的敵人，在任何比賽、任何場地、任何時刻遇到他，總是這麼的不一樣。讓我們來大戰一場吧！」

約克維奇今天以6比3、6比2、6比7（5/7）、7比5擊敗義大利好手貝雷蒂尼（Matteo Berrettini），第11次打進法網男單四強；13度法網男單冠軍納達爾則在稍早以6比3、4比6、6比4、6比0拍落阿根廷小巨人舒沃茲曼（Diego Schwartzman），先一步拿到四強門票，這是他生涯第14次闖進法網準決賽，也是生涯第35次打進大滿貫賽四強。

約克維奇今天先拿2盤後丟掉第3盤，第4盤眼見勝券在握，卻浪費掉兩個賽末點，氣得他情緒失控腳踢廣告看板。不過他也在之後穩定下來，把握住第3個賽末點，順利拿下勝利。

約克維奇賽後表示：「那是在宣洩情緒。」「球迷們都離開，經過短暫休息之後，不容易找到節奏，這對我而言真是場硬仗。」

法國今天開始放寬防疫，將宵禁時間由之前的晚間9時延後至11時，約克維奇夜間比賽因此也開放球迷進場，共5000人觀賽；但由於宵禁將在11時開始，球賽得在快要11點、打到第4盤3比2時暫停約20分鐘，好讓觀眾可以離開中央球場（Court Philippe Chatrier）。

納達爾。 美聯社

有些觀眾卻不願離開，大喊「我們要留下來，我們要留下來」。一名男性觀眾帶著妻子和2名子女一起看比賽，他說：「我們付了500歐元，只看到2/3的比賽，做不到啦！」

綜觀約、納兩人生涯至今長達15年累計57度的對決，約克維奇29勝28敗略勝一籌，但若來到法網賽場，納達爾卻有7勝1敗的絕對壓制力，包括去年決賽他以直落三盤勝出那場。而納達爾法網戰績至今已來到驚人的105勝僅2敗，不過其中的一敗，就來自2015年的喬科維奇之手。

在紅土球場，納達爾更是19勝7敗占盡上風。約克維奇上次在紅土擊敗納達爾已是5年前羅馬大師賽的事了。

生涯至今拿過18座大滿貫賽金盃、2016年也曾在法網封王的約克維奇，期待成為超過半世紀以來首位兩度完成四大賽全滿貫（集齊澳洲公開賽、法網、溫布頓、美國公開賽四個冠軍）的男子選手，納達爾則放眼生涯第21座大滿貫賽冠軍，一舉超越「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）紀錄。