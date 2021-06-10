法網／又輸納達爾 「小巨人」舒沃茲曼：寧願對上約克維奇

阿根廷「小巨人」 舒沃茲曼（Diego Schwartzman）今日於八強賽不敵西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），舒沃茲曼在賽後表示，與其面對這名「紅土之王」，不如和世界球王約克維奇（Novak Djokovic）抽籤抽在同一側。

舒沃茲曼與納達爾鑿戰4盤，最終以3：6、6：4、4：6、0：6輸球，雖然在八強賽落馬，但他拿下第二盤也正式中斷納達爾法網36盤連勝紀錄，他賽後表示，自己不想再與納達爾抽到同半部，「我自認也是位非常出色的紅土球員，過去在法網的表現也不錯，但總是栽在納達爾手上。」、「1次在四強、2次在八強，我下次比較想跟約克維奇交手。」

舒沃茲曼與納達爾的生涯對戰紀錄為1勝11敗，他表示：「對誰都一樣，和納達爾交手十分艱難，他看起來倒一派輕鬆，今天我第三盤可能有點機會，但他總是能找到辦法贏球。」