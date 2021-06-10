法網／認納達爾是生涯最大對手 約克維奇：四強戰我會贏

世界球王約克維奇（Novak Djokovic）今天（10日）才在法網八強賽苦戰第9種子貝雷帝尼（Matteo Berrettini），花了3小時28分才順利晉級，拿下賽末點時也妄情嘶吼，四強賽即將要對上「西班牙蠻牛」納達爾，他充滿自信地認為自己能繼續贏下去。

對於今日的4盤苦戰，約克維奇表示自己其實相當緊繃，尤其是在第三盤輸球時，「我被他（指貝雷帝尼）掌握機會，所以發球局壓力一直很大。」接下來還要面對更強大的對手納達爾，兩人交戰58次，他以29勝28敗，1勝之差稍稍領先，約克維奇認為自己能贏，「我相信我會贏，不然不會走到這裡。」

約克維奇認為對他來說，對決納達爾是法網最大的挑戰，「能贏他的只有我跟索德林（Robin Söderling），要在法網擊敗他真的不容易。他一踏上場，球場氣氛就完全不一樣。」、「我、納達爾與費德勒之間的競爭關係就像網球的歷史，但若你問我生涯最大的強敵是誰，我會說是納達爾。」