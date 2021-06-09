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國軍首度群聚感染 正好發生在全台防空戰備中樞

法網／希臘女將莎卡瑞淘汰衛冕冠軍斯威雅蒂 進4強

中央社 / 巴黎9日綜合外電報導

希臘女網好手莎卡瑞（Maria Sakkari）今天在法國網球公開賽女單8強賽，以6比4、6比4直落二擊敗衛冕冠軍波蘭名將斯威雅蒂（Iga Swiatek），生涯首度打進大滿貫賽最後4強。

法新社報導，世界排名第18的莎卡瑞，下一場比賽將對上非種子捷克選手卡雷茨科娃（BarboraKrejcikova），爭取法國公開賽（French Open）決賽門票。斯威雅蒂今天在第二盤初期曾要求傷停。

明天另一場法網女單4強賽，將由第31種子的俄羅斯女將帕芙尤申科娃（Anastasia Pavlyuchenkova）對上非種子的斯洛維尼亞選手齊丹塞珂（TamaraZidansek）。

這是網球公開賽時代以來，大滿貫賽女單第2度出現4強選手都是首度闖入；上回遠在1978年的澳洲網球公開賽（Australian Open）。

羅斯 法網

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