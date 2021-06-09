法網／下手發球遭批提前投降 梅德維夫喊冤：這是戰術

今年順利在法網開胡，並一路闖進男單8強的梅德維夫（Daniil Medvedev），今(9日)面對希臘第5種子西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），遭到3比6、6（3）比7、5比7直落三橫掃，結束法網的驚奇之旅，但在比賽最後一個PLAY當中，梅德維夫選擇用下手方式來發球，遭外界批評不尊重比賽，梅德維夫對此喊冤，「這是戰術！」

Stefanos Tsitsipas is through to the French Open Semi-Finals for the second successive year after a 6-3, 7-6, 7-5 win over Daniil Medvedev! 🇬🇷#RolandGarros pic.twitter.com/bGZ82vii8G — Live Tennis (@livetennis) June 8, 2021

末盤梅德維夫在自己發球局中處於5比6落後，比賽最後1球他選擇用下手發球後隨即上網，不料卻被西西帕斯識破，這位希臘好手以反手拍掃向左邊底角後拿下比賽，順利闖進男單4強，但梅德維夫下手發球的動作遭批提前投降，也不尊重對方球員及比賽。

世界排名第2的梅德維夫賽後強調，自己並沒有投降的意圖，將下手發球視為戰術其一，他向媒體表示「我整場比賽都在考慮，也許是在一個重要時刻上，我可以這麼做，在我看來，他站得非常深，所以這可能有用，只是在那之前都沒有找到機會，可以讓他感到意外。」

「所以我認為這是可行的，但我之前沒有找到這個機會，所以我想這是一個好的使用時機，給他帶來一點驚喜。我不會說這是一個錯誤決定，這是我敢於挑戰的，只是下一次我不會這樣做，因為我已經知道他準備好了。」

西西帕斯談到該球時則回應，「這是一個非常千禧年的發球，但我看他停了一下，就覺得應該會有不同的事情發生，我也作好準備。」拍下梅德維夫拿下生涯對戰第2勝，西西帕斯表示，「我的對手是網壇中最棒的球員，我必須跟上強度，提升比賽的水準，我認為我打得很好，沒有給他空間去做出他想要的事，我認為本場比賽接近我這周最好的表現之一。」

先前速有「澳洲壞孩子」之稱的基里洛斯（Nick Kyrgios），也曾在面對納達爾(Rafael Nadal)的比賽中採用下手發球的方式，也遭這位紅土之王罕見發怒，直批基里洛斯非常不尊重比賽。