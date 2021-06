法網／下手發球遭批提前投降 梅德維夫喊冤：這是戰術

今年順利在法網開胡,並一路闖進男單8強的梅德維夫(Daniil Medvedev),今(9日)面對希臘第5種子西西帕斯(Stefanos Tsitsipas),遭到3比6、6(3)比7、5比7直落三橫掃,結束法網的驚奇之旅,但在比賽最後一個PLAY當中,梅德維夫選擇用下手方式來發球,遭外界批評不尊重比賽,梅德維夫對此喊冤,「這是戰術!」

Stefanos Tsitsipas is through to the French Open Semi-Finals for the second successive year after a 6-3, 7-6, 7-5 win over Daniil Medvedev! 🇬🇷#RolandGarros pic.twitter.com/bGZ82vii8G