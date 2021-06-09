聽新聞
test
0:00 / 0:00
法網／西西帕斯力克梅德維德 連兩年闖4強
希臘第5種子西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）今天以6比3、7比6（7比3）、7比5直落3盤力克俄羅斯第2種子梅德維德（DaniilMedvedev），連續兩年闖入法國網球公開賽4強賽。
這是22歲的西西帕斯第四度打進大滿貫賽4強賽，他曾在2019年和今年闖入澳洲公開賽4強賽。
世界排名第2的梅德維德曾贏得2019年美國公開賽和今年澳網亞軍，西西帕斯就是在今年澳網4強賽敗給梅德維德。但是梅德維德在今年之前從未在法網贏得一場比賽，今年總算逐漸適應法網紅土球場。
西西帕斯接下來將迎戰德國第6種子澤瑞夫（Alexander Zverev），爭取13日決賽門票。
澤瑞夫今天稍早以6比4、6比1、6比1直落3盤輕取世界排名第46的西班牙選手福基納（Alejandro Davidovich Fokina），首度闖入法國網球公開賽4強賽。
這也是自1996年史提克（Michael Stich）以來，首度有德國選手闖入法網4強賽。
這是澤瑞第3度打進大滿貫賽4強賽，包括去年在澳洲公開賽4強止步，以及在美國公開賽決賽敗給奧地利好手汀恩（Dominic Thiem）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言