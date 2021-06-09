法網／西西帕斯力克梅德維德 連兩年闖4強

希臘第5種子西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）今天以6比3、7比6（7比3）、7比5直落3盤力克俄羅斯第2種子梅德維德（DaniilMedvedev），連續兩年闖入法國網球公開賽4強賽。

這是22歲的西西帕斯第四度打進大滿貫賽4強賽，他曾在2019年和今年闖入澳洲公開賽4強賽。

世界排名第2的梅德維德曾贏得2019年美國公開賽和今年澳網亞軍，西西帕斯就是在今年澳網4強賽敗給梅德維德。但是梅德維德在今年之前從未在法網贏得一場比賽，今年總算逐漸適應法網紅土球場。

西西帕斯接下來將迎戰德國第6種子澤瑞夫（Alexander Zverev），爭取13日決賽門票。

澤瑞夫今天稍早以6比4、6比1、6比1直落3盤輕取世界排名第46的西班牙選手福基納（Alejandro Davidovich Fokina），首度闖入法國網球公開賽4強賽。

這也是自1996年史提克（Michael Stich）以來，首度有德國選手闖入法網4強賽。

這是澤瑞第3度打進大滿貫賽4強賽，包括去年在澳洲公開賽4強止步，以及在美國公開賽決賽敗給奧地利好手汀恩（Dominic Thiem）。