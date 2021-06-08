法網／費德勒退賽無緣「天王對決」 約克維奇發表看法

法網第三輪苦戰3小時又35分鐘才拿下比賽的「瑞士特快車」費德勒，稍早宣布為恢復身體狀態，選擇退出法網賽事，隨即也引發正反面評價，有機會與費德勒在8強戰上演天王對決的「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic），也在賽後發表看法。

曾在2009年奪下法網冠軍的費德勒，睽違一年多重返球場身手不減，連退3人闖進法網16強也出乎外界意料，正當球迷期待費德勒能夠走得多遠時，這位瑞士天王卻在8強賽前拋出退賽聲明，「在和我的團隊討論之後，我決定退賽。經過兩次手術和一年多的復健，重要的是要傾聽我的身體的聲音，不要太快地將自己推向極限，我很高興參與了三場比賽，沒有比回到比賽更好的感覺了。」

費德勒退賽決定也招致正反兩方評價，目前男單排名第二的梅迪維夫（Daniil Medvedev）、前球王「英國希望」墨瑞（Andy Murray）及7度法網冠軍艾芙特（Chris Evert）都相當支持費德勒的決定。而本屆法網費德勒與約克維奇同被分在籤表上半部，大滿貫拿到手軟的兩人原有機會提前在8強對決，卻在費德勒宣告退賽下破局，當約克維奇聽到消息時也感到很驚訝，也稱費德勒退賽是法網一大損失，「這有點令人驚訝，但只有他知道自己的身體狀況，這也對法網來說是個遺憾，畢竟他是費德勒，我相信每個人都想看他繼續比賽，如果他的身體出現狀況，他完全有權利去決定要不要打。」