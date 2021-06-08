快訊

沒有副作用表示疫苗無效？接種疫苗前先看常見QA

聽新聞
test
0:00 / 0:00

法網／蠻牛一盤未丟笑納8強 斯威雅蒂力拼14年來連莊封后

聯合新聞網 / 綜合報導
納達爾安抵法網8強。 美聯社
納達爾安抵法網8強。 美聯社

力拼生涯第21座大滿貫金盃的「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），今(8日)面對義大利新秀辛納（Jannik Sinner）再現紅土王者的風範，以7比5、6比3、6比0直落三擊敗對手，生涯第15度闖進8強與球王約克維奇(Novak Djokovic)並列第一。

首盤納達爾取得局數2比0領先後遇上亂流，給了辛納反擊的機會，面對這位年輕有勁的小將所擊出接近140公里的正手拍，納達爾顯然有些招架不住，讓辛納取得5比3局數超前，而老經驗的納達爾開始掌控節奏，接下來的15分中拿下13分，在5比4落後時破了辛納的發球局，奪回比賽控制權的納達爾火力全開，首盤以7比5逆勢拿下。

首盤打出氣勢的納達爾，從此後並未處於局數落後過，包括次盤以4比0開局，雖然一度遭辛納攻破2個發球局，但納達爾仍臨危不亂，次盤以6比3取得聽牌優勢，第三盤納達爾更是直接賞辛納6比0「貝果」，打得義大利新星灰頭土臉，最終納達爾以一盤未丟之姿笑納8強門票，也拿下個人生涯在法網的104勝。

女單衛冕者斯威雅蒂法網11連勝

20歲波蘭女將斯威雅蒂繼續朝衛冕之路邁進。 美聯社
20歲波蘭女將斯威雅蒂繼續朝衛冕之路邁進。 美聯社

去年在法網跌破眾家眼鏡封后的20歲波蘭女將斯威雅蒂（Iga Swiatek），今(8日)則是挾帶衛冕氣勢，以6比3、6比4擊退18歲的烏克蘭小將柯絲堤雅克（Marta Kostyuk），贏下這場「青春對決」順利擠身8強，也拿下法網11連勝。

斯威雅蒂雖然先遭破發處於劣勢，但隨後穩住陣腳，斯威雅蒂回破發球局後扳平比數，後來居上以6比3拿下首盤，次盤雙方互有來往，斯威雅蒂第7局成功破發後取得4比3領先，此後穩穩保住自己發球局，再以6比4闖進8強，有望成為自2007年比利時女將海寧（Justine Henin）後，衛冕法網后冠的女單選手，此外本屆法網單雙出擊的斯威雅蒂，與美國選手瑪泰克-史丹絲（Bethanie Mattek-Sands）的組合中曾擊退謝淑薇／梅騰絲（Elise Mertens），目前也順利闖進女雙最後8強。

義大利 烏克蘭 比利時 西班牙

相關新聞

法網／「不覺得能再拿分數」 義大利新星退賽原因遭批

年僅19歲的義大利小將穆塞蒂（Lorenzo Musetti），初登大滿貫就一路殺進法網第四輪，昨(7日)面對世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）更是先搶下兩盤，但最終無緣演出爆冷戲碼，

法網／蠻牛一盤未丟笑納8強 斯威雅蒂力拼14年來連莊封后

力拼生涯第21座大滿貫金盃的「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），今(8日)面對義大利新秀辛納（Jannik Sinner）再現紅土王者的風範，以7比5、6比3、6比0直落三擊敗對手，生涯

法網／費德勒退賽無緣「天王對決」 約克維奇發表看法

法網第三輪苦戰3小時又35分鐘才拿下比賽的「瑞士特快車」費德勒，稍早宣布為恢復身體狀態，選擇退出法網賽事，隨即也引發正反面評價，有機會與費德勒在8強戰上演天王對決的「世界球王」約克維奇（Novak D

法網／成近15年最年輕女單8強 高芙：意義重大

前年溫布頓打進第4輪已寫下驚奇，美國17歲小將高芙在今年法網再度突破，昨天只花53分鐘就以6：3、6：1擊敗突尼西亞對手...

法網／先輸兩盤再逆轉 約克維奇驚奇闖8強

年僅19歲的義大利新星穆塞蒂（Lorenzo Musetti）​，大滿貫處女秀就一路打進男單第四輪，今天更在中央球場對決...

法網／美17歲小將高芙晉女單8強 大滿貫賽15年來最年輕

美國17歲女網小將高芙（Coco Gauff）今天直落兩盤，在法國網球公開賽擊敗突尼西亞對手加博（Ons Jabeur）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。