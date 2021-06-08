法網／蠻牛一盤未丟笑納8強 斯威雅蒂力拼14年來連莊封后

力拼生涯第21座大滿貫金盃的「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），今(8日)面對義大利新秀辛納（Jannik Sinner）再現紅土王者的風範，以7比5、6比3、6比0直落三擊敗對手，生涯第15度闖進8強與球王約克維奇(Novak Djokovic)並列第一。

首盤納達爾取得局數2比0領先後遇上亂流，給了辛納反擊的機會，面對這位年輕有勁的小將所擊出接近140公里的正手拍，納達爾顯然有些招架不住，讓辛納取得5比3局數超前，而老經驗的納達爾開始掌控節奏，接下來的15分中拿下13分，在5比4落後時破了辛納的發球局，奪回比賽控制權的納達爾火力全開，首盤以7比5逆勢拿下。

首盤打出氣勢的納達爾，從此後並未處於局數落後過，包括次盤以4比0開局，雖然一度遭辛納攻破2個發球局，但納達爾仍臨危不亂，次盤以6比3取得聽牌優勢，第三盤納達爾更是直接賞辛納6比0「貝果」，打得義大利新星灰頭土臉，最終納達爾以一盤未丟之姿笑納8強門票，也拿下個人生涯在法網的104勝。

女單衛冕者斯威雅蒂法網11連勝

20歲波蘭女將斯威雅蒂繼續朝衛冕之路邁進。 美聯社

去年在法網跌破眾家眼鏡封后的20歲波蘭女將斯威雅蒂（Iga Swiatek），今(8日)則是挾帶衛冕氣勢，以6比3、6比4擊退18歲的烏克蘭小將柯絲堤雅克（Marta Kostyuk），贏下這場「青春對決」順利擠身8強，也拿下法網11連勝。

斯威雅蒂雖然先遭破發處於劣勢，但隨後穩住陣腳，斯威雅蒂回破發球局後扳平比數，後來居上以6比3拿下首盤，次盤雙方互有來往，斯威雅蒂第7局成功破發後取得4比3領先，此後穩穩保住自己發球局，再以6比4闖進8強，有望成為自2007年比利時女將海寧（Justine Henin）後，衛冕法網后冠的女單選手，此外本屆法網單雙出擊的斯威雅蒂，與美國選手瑪泰克-史丹絲（Bethanie Mattek-Sands）的組合中曾擊退謝淑薇／梅騰絲（Elise Mertens），目前也順利闖進女雙最後8強。