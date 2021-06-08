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法網／「不覺得能再拿分數」 義大利新星退賽原因遭批

聯合新聞網 / 綜合報導
年僅19歲的義大利小將穆塞蒂（Lorenzo Musetti），初登大滿貫就一路殺進法網第四輪。 美聯社
年僅19歲的義大利小將穆塞蒂（Lorenzo Musetti），初登大滿貫就一路殺進法網第四輪。 美聯社

年僅19歲的義大利小將穆塞蒂（Lorenzo Musetti），初登大滿貫就一路殺進法網第四輪，昨(7日)面對世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）更是先搶下兩盤，但最終無緣演出爆冷戲碼，在決勝盤0比4落後下選擇因傷退賽，賽後穆塞蒂則表示自己並非真的受傷，也自認奪勝無望才做退賽決定，言論也招來前德國名將貝克（Boris Becker）批評。

首次打進大滿貫會內賽的穆塞蒂，面對球王毫不畏懼，前兩盤皆在「搶7」大戰中取得聽牌優勢，而約克維奇則在逆勢中展現球王身手，三、四盤僅讓穆塞蒂拿下1局，在被球王跨盤連拿13局的情況下，穆塞蒂最終選擇退賽，結束本屆法網驚奇之旅。

四盤打完曾申請過傷停治療的穆塞蒂，賽後他表示自己並沒有受傷勢影響，只是當下自己有點抽筋，加上下背部有些緊繃，「我覺得自己沒有機會再拿下分數，因此決定退賽，因為我認為這是最好的決定。」

不過穆塞蒂的退賽理由不被外界接受，前世界球王貝克先是盛讚這位年輕小將，「穆塞蒂與辛納（Jannik Sinner，第四輪遭納達爾擊退）並稱目前網壇最佳青少年，他沒有一項專精的武器，但發球還OK，在場上具備動作、技術以及信心，也讓他在今年贏下非常多的比賽。」

但話鋒一轉，貝克則對穆塞蒂貿然做出退賽決定感到不滿，「當你面對這種大場面時，你必須在身心上都要做好準備，年輕的球員總是不明白這一點。這不僅僅是網球比賽而已，也關乎到你的品格及個性。」

「我是沒有看到很嚴重的傷病，這也是為什麼我不認為退賽是好事，你應該要尊重對方球員，然後說『他今天就是以6比0擊敗了我』，這是一種展現成熟度的考驗，但球技方面他絕對是沒問題。」

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