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法網／美17歲小將高芙晉女單8強 大滿貫賽15年來最年輕
美國17歲女網小將高芙（Coco Gauff）今天直落兩盤，在法國網球公開賽擊敗突尼西亞對手加博（Ons Jabeur），成為15年來晉級大滿貫賽8強的最年輕選手。
法新社報導，第24種子高芙只花了53分鐘，就以6比3、6比1擊敗加博，本屆法網至今未失一盤，將於8強賽對決捷克女將卡雷茨可娃（Barbora Krejcikova）。
高芙年僅17歲又86天，是自捷克女將瓦依迪索娃（Nicole Vaidisova）以來闖進大滿貫賽8強的最年輕女將。瓦狄索娃2006年打進法網8強時，年僅17歲又44天。
此外，高芙也是自1993年的美國女將卡普莉亞蒂（Jennifer Capriati）以來，晉級法網8強的最年經美國女性。
高芙說：「我非常高興首次晉級大滿貫8強。我今天表現良好。」
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