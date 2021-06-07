法網／費爸、小威提前告退 能否回歸還是問號

美國網球名將小威廉絲爭奪生涯第24座大滿貫賽金盃的最新一搏，隨著今天在法國公開賽16強落敗宣告結束；數小時前，「瑞士特快車」費德勒宣布退出本屆法網。

39歲的小威（Serena Williams）差1座大滿貫賽女單冠軍，就能追平寇特（Margaret Court）24冠紀錄，但今天她卻被第21種子芮芭奇娜（Elena Rybakina）3比6、5比7淘汰出局，止步第4輪。費德勒則為了備戰溫布頓，基於保護身體的原因退賽。

小威生涯至今拿過3次法網女單冠軍，最近一次是在2015年，而自2016年屈居亞軍之後，她在法網始終無法超越第4輪。

小威賽後表示：「真的很接近，我就差一點點，真的只差1分，戰局就會完全不一樣了。」

小威本季紅土戰績不佳，前來法網前只拿到1勝，但本屆羅馬尼亞女將哈勒普（Simona Halep）沒參賽，球后巴蒂（Ashleigh Barty）、世界第2的大坂直美提前出局，對小威都是利多，然而小威卻沒能把握大好機會4輪止步，2017年澳洲公開賽封后至今，始終沒能再添大滿貫賽金盃。

但1998年就在法網初登場的小威不願去想這是不是生涯最後一次踏上羅蘭蓋洛斯球場（Roland Garros）：「我絕對不會想那件事，我絕對會想其他事情，但那件事壓根不會去想。」

小威出局後，本屆法網女單前10種子就只剩兩人還留在場上，分別是衛冕冠軍波蘭女將斯威雅蒂（Iga Swiatek），以及去年亞軍科甯（Sofia Kenin）。

另一方面，瑞士名將費德勒因為不想冒著傷害膝蓋的風險打球，在稍早做出退賽決定，這可能是他生涯最後一次法網。

20座大滿貫賽冠軍得主、8月就將年滿40的費德勒，昨天奮戰超過3個半小時，打到今天凌晨12時45分，才辛苦挺進16強。

費德勒今天表示：「和我的團隊討論過後，我決定必須在今天退出法網。」「膝蓋歷經兩次手術，經過1年多的復健後，我必須傾聽身體的聲音，確認我不會太急著好起來。我非常高興能贏得3場比賽，重回球場的感覺棒得不得了。」

這是費德勒首次在大滿貫賽期間退賽，這是他繼去年澳網後僅僅第3次參加的賽事，也是他繼2015年後，僅僅第2次在法網出賽。