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法網／退賽只為備戰溫網 費德勒遭球評、粉絲轟「為所欲為」
「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）昨（6日）晚突然宣布退出法國網球公開賽，他表示想專注在恢復身體狀態，以備戰接下來的主戰場——溫布頓錦標賽。然而這個決定卻引起球評與粉絲不滿，批評他「不可以如此為所欲為！」
39歲的費德勒昨日激戰3小時35分戰勝德國選手卡帕菲（Dominik Koepfer），辛苦晉級16強後，似乎因此產生了退賽的念頭，在推特上寫道，「在經過團隊的討論後，我決定退出法網，經歷了兩次膝蓋手術以及一年多的復健，我決定更重視自己的身體，不急於即刻復出。」
《ESPN》球評派崔克（Patrick McEnroe）在接受《紐約時報》時批評，「如果你是腳踝嚴重扭傷用盡全力去完成比賽，那倒合理，但你早在參賽前就知道自己可能無法打完全程。」「很多人會說：『他是費德勒，他當然可以為所欲為，他可以這麼做！』，我可以理解，但我不喜歡這樣。」
除了球評，就連球迷也有不少批評聲浪，「恥辱，這只是意志力的差別，可惜有人沒有」、「費德勒的選擇令人失望，法網不是讓你一個人調整狀態的公開賽」、「對法網太不尊重了，如果你早知如此就不該報名參加」。
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