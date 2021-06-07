法網／首戰就扭傷腳！謝淑薇變「雷神薇薇」 美技仍登官推

謝淑薇與比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）征戰法網女雙，昨役不敵第14種子史威雅蒂（Iga Swiatek）、瑪泰克珊德絲（Bethanie Mattek-Sands）組合，賽後謝淑薇在臉書透露自己首戰就扭傷腳，「瞬間進入雷神薇薇狀態」，並表示「是很雷的雷神不是天生神力的雷神」。即便提前出局，她的一次美技扣殺仍成為法網焦點。

本屆法網高居女雙頭號種子的謝淑薇與梅騰絲，昨役以7：5、4：6、5：7不敵第14種子史威雅蒂與瑪泰克珊德絲組合，與8強失之交臂，她賽後在臉書粉絲專頁上寫道：

紅土賽季結束了 整個賽季打的東西跟訓練不太一樣 不知道是不是因為第一場球腳扭到的關係 然後瞬間進入雷神薇薇狀態 自那之後又開始不停地扭傷 跌入谷底 就會開始回升 如果不回升 我在谷底放了很多肉片 飲料 美食 會在那裡好好休息一下 享受難得的清閒 感謝大家包容雷神薇薇這次驚觀眾泣加油團的雷打法 紅土圈我盡力了 會繼續努力鍛鍊

不過謝淑薇在此役仍有不少美技演出，其中第三盤第六局中，雙方來回21拍，對手瑪泰克珊在一次扣殺中，反被小薇在網前的順勢截擊得手，官方推特也剪下精華，表示這球精彩到足以放入她的生涯集錦。