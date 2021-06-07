快訊

陳培哲閃辭國產疫苗審查委員並指壓力來自府 總統府：遺憾

聽新聞
test
0:00 / 0:00

法網／小威女單爆冷16強止步 追平大滿貫紀錄得再等等

中央社 / 巴黎6日綜合外電報導
小威廉絲在法網第4輪爆冷落敗，無緣爭取平歷史紀錄的第24座大滿貫賽女單冠軍。 美聯社
小威廉絲在法網第4輪爆冷落敗，無緣爭取平歷史紀錄的第24座大滿貫賽女單冠軍。 美聯社

美國網球名將小威廉絲今天在法國公開賽第4輪爆冷落敗，以3比6、5比7不敵大會第21種子芮芭奇娜，無緣繼續爭奪平歷史紀錄的第24座大滿貫賽女單冠軍。

39歲的小威廉絲（Serena Williams）今天狀態不佳，想追平澳洲傳奇女將寇特（Margaret Court）締造的24座大滿貫女單冠軍紀錄還要再等等。

小威曾3度在法網女單封后，但自從2016年摘下亞軍之後，她不曾在這項賽事跨越第4輪。

哈薩克女將芮芭奇娜（Elena Rybakina）全場保持冷靜，最後讓小威以一記反手拍回球出界結束比賽，生涯首次打進大滿貫8強。

哈薩克女將芮芭奇娜生涯首次打進大滿貫8強。 美聯社
哈薩克女將芮芭奇娜生涯首次打進大滿貫8強。 美聯社

小威廉絲 Serena Williams 法網

延伸閱讀

法網／擊敗同胞選手 小威直落二晉女單16強

法網／小威廉絲晉級第三輪 朝第24座大滿貫再進一步

法網／大坂直美因憂鬱症退賽 小威力挺：希望能給她擁抱

網球／時代的眼淚？小威廉絲又輸了

相關新聞

法網／詹家姊妹遭逆轉 台將全出局

混雙都首輪出局的詹家姊妹詹詠然、詹皓晴，女雙以第6種子身分合體出擊，但今天第三輪在拿下首盤下遭逆轉，以6：4、3：6、1...

法網／退賽只為備戰溫網 費德勒遭球評、粉絲轟「為所欲為」

「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）昨晚（6日）突然宣布退出法國網球公開賽，他表示想專注在恢復身體狀態，以備戰接下來的主戰場——溫布頓錦標賽，這個決定卻引起球評與粉絲不滿，表示「不可以如此為所欲為！」

法網／首戰就扭傷腳！謝淑薇變「雷神薇薇」 美技仍登官推

謝淑薇與比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）征戰法網女雙，昨役不敵第14種子史威雅蒂（Iga Swiatek）、瑪泰克珊德絲（Bethanie Mattek-Sands）組合，賽後謝淑薇在臉書透露自己首戰就扭傷腳，「瞬間進入雷神薇薇狀態」，並表示「是很雷的雷神不是天生神力的雷神」。

法網／先輸兩盤再逆轉 約克維奇驚奇闖8強

年僅19歲的義大利新星穆塞蒂（Lorenzo Musetti）​，大滿貫處女秀就一路打進男單第四輪，今天更在中央球場對決...

法網／美17歲小將高芙晉女單8強 大滿貫賽15年來最年輕

美國17歲女網小將高芙（Coco Gauff）今天直落兩盤，在法國網球公開賽擊敗突尼西亞對手加博（Ons Jabeur）...

法網／挺費德勒退賽 墨瑞：明智決定

「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）台灣時間昨天清晨經過3小時又35分鐘的馬拉松大戰考驗，辛苦拿到法網第四...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。