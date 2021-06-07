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法網／小威女單爆冷16強止步 追平大滿貫紀錄得再等等
美國網球名將小威廉絲今天在法國公開賽第4輪爆冷落敗，以3比6、5比7不敵大會第21種子芮芭奇娜，無緣繼續爭奪平歷史紀錄的第24座大滿貫賽女單冠軍。
39歲的小威廉絲（Serena Williams）今天狀態不佳，想追平澳洲傳奇女將寇特（Margaret Court）締造的24座大滿貫女單冠軍紀錄還要再等等。
小威曾3度在法網女單封后，但自從2016年摘下亞軍之後，她不曾在這項賽事跨越第4輪。
哈薩克女將芮芭奇娜（Elena Rybakina）全場保持冷靜，最後讓小威以一記反手拍回球出界結束比賽，生涯首次打進大滿貫8強。
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