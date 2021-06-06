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法網／睽違十年 帕莉歐申可娃再闖法網女單8強

中央社 / 巴黎6日綜合外電報導
俄羅斯網球女將帕莉歐申可娃。 美聯社
俄羅斯網球女將帕莉歐申可娃。 美聯社

羅斯網球女將帕莉歐申可娃今天以5比7、6比3、6比2擊敗白俄羅斯選手亞薩蘭卡，繼2011年之後，再度闖進法國網球公開賽（French Open）8強。

法新社報導，大會第31種子帕莉歐申可娃（Anastasia Pavlyuchenkova）今天破了前球后亞薩蘭卡（Victoria Azarenka）的發球局8次，第7次晉級大滿貫賽事8強。

她將對上美國好手小威廉絲Serena Williams）對哈薩克女將芮芭奇娜（Elena Rybakina）之戰的勝方，以爭取4強門票。

下個月滿30歲的帕莉歐申可娃說：「過了10年我還在打網球，真的很不可思議。」

「能站在這裡，我很驚訝。我奮力打每一顆球、每一分，而且打得非常好。」

帕莉歐申可娃10年前在法網8強輸給當屆亞軍─義大利好手史姬亞佛（Francesca Schiavone）。今天她追平自己的大賽最佳成績。

帕莉歐申可娃在4項大滿貫賽事都曾晉級8強，包括最近5屆澳網中的3屆。

帕莉歐申可娃在上一輪擊敗還沒出局的選手中排名最高的莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），報了在馬德里公開賽4強輸給這名白俄選手的一箭之仇。

小威廉絲 羅斯 Serena Williams

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