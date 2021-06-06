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法網／前一戰雖勝卻精疲力盡 費德勒決定退賽

聯合新聞網 / 綜合報導
費德勒決定退出法網征程。 法新社
費德勒決定退出法網征程。 法新社

「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）在法網男單第三輪，以7：6（7：5）、6：7（3：7）、 7：6（7：4）、7：5力退德國左撇子對手卡帕菲（Dominik Koepfer），但3小時又39分鐘激戰勝利的他，最終因精疲力盡在今天還是決定退賽，結束今年法網征程。

他發出聲明說，「在和我的團隊討論之後，我決定退賽。經過兩次手術和一年多的復健，重要的是要傾聽我的身體的聲音，不要太快地將自己推向極限，我很高興參與了三場比賽，沒有比回到比賽更好的感覺了。」

費德勒 法網

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