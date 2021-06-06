法網／齊丹塞珂晉級女單8強 締造斯洛維尼亞新紀錄

斯洛維尼亞女網選手齊丹塞珂（Tamara Zidansek）今天在法國網球公開賽（French Open）擊敗羅馬尼亞選手柯絲塔亞（Sorana Cirstea），成為首名闖進大滿貫賽事8強的斯國女性。

法新社報導，世界排名85的齊丹塞珂今天以7比6（7/4）、6比1獲勝，下一輪她將對上西班牙好手芭多薩（Paula Badosa），力爭4強門票。芭多薩拚戰3盤，力克曾獲2019年法網亞軍的捷克好手萬卓索娃（Marketa Vondrousova）。

23歲的齊丹塞珂以往從未在大滿貫賽事突破第2輪。然而她在今年法網第一輪展現潛力，擊敗加拿大第6種子暨前美網冠軍安德里斯庫（Bianca Andreescu）。

齊丹塞珂表示：「對我來說，關鍵在於開始確信我能打敗頂尖選手，相信我比她們更優秀，以及我夠資格。」

齊丹塞珂冬天熱愛單板滑雪。4月她在波哥大公開賽紅土球場奪下亞軍，但在這次法網首輪對決安德里斯庫之前，她不曾擊敗排名前十的選手。

隨著本屆法網前三種子─澳洲名將巴蒂（Ashleigh Barty）、日本好手大坂直美、白俄羅斯好手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）紛紛退賽或出局，本屆女單冠軍人選有機會打破眾人眼鏡。