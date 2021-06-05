法網／大坂直美受憂鬱症所苦 費德勒誠懇給建議

日本女將大坂直美日前曾表示，在法網期間不接受媒體賽後訪問，造成外界一片譁然，而為了不讓自己成為焦點，大坂直美在首輪賽事後決定退出法網，更自曝自己長期受憂鬱與焦慮所苦，39歲「瑞士特快車」費德勒(Roger Federer)也對球員心理健康議題發表看法。

自1990年代末開始征戰世界各地的的費德勒，對於大坂直美等受憂鬱症所苦的球員，他能理解參與巡迴賽事是很艱辛的，被媒體《Sky Sports》問到會給那些正與心理疾病搏鬥的年輕球員什麼建議時，費爸表示，「我的意思是，你如何在征戰過程中保持快樂？因為你會等待很多事情，過程中還會想即將發生的事是什麼。你會輸掉一些比賽，然後開始訓練，又吞下敗戰，然後又是一樣的過程，你應該是快樂並保持樂觀的，也懷抱自身夢想，但確實輸球一點也不有趣。」

費德勒認為，漫長的職業生涯當中，一直專注在比賽上並不是件好事，應該試著在練習當中找到樂趣，獲是在家中沉澱心情好好休息，「當其他人都在比賽，而你卻只能在外面練習或休養，你會覺得自己好像錯過很多，這種恐懼會讓你躊躇不前，但很慶幸的是，我不會去想這些，我不是一直都在比賽。」

而費爸也呼籲各項賽事應設立官方窗口，以幫助那些在心理健康方面掙扎的人，「我認為當你的身旁有良師益友時，這是有幫助的，還有像我們這些老一輩的人，歡迎你來找我，我不想置身事外。」