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法網／小威廉絲直落二 晉女單前16強

中央社 / 巴黎4日綜合外電報導
小威廉絲（Serena Williams）晉級法網第4輪。 美聯社
小威廉絲（Serena Williams）晉級法網第4輪。 美聯社

美國網球名將小威廉絲Serena Williams）今天擊敗同胞選手柯林斯（Danielle Collins），晉級法國網球公開賽第4輪，這是她自2018年以來首度打進法網前16強。

法新社報導，39歲的小威廉絲今天以6比4、6比4直落二擊敗柯林斯，向追平澳洲傳奇女將寇特（MargaretCourt）締造的24座大滿貫女單冠軍紀錄更靠近一步。

3度拿下法網金盃的小威廉絲，第4輪將面對大會第21種子的哈薩克女將芮芭奇娜（Elena Rybakina）。

小威廉絲 法網 Serena Williams

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