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法網／拖延比賽暴氣有原因 費德勒笑稱自己是菜鳥

聯合新聞網 / 綜合報導
瑞士天王費德勒(Roger Federer)未受遭警告影響，順利挺進法網第三輪。 路透社
瑞士天王費德勒(Roger Federer)未受遭警告影響，順利挺進法網第三輪。 路透社

瑞士天王費德勒(Roger Federer)昨(4日) 擊敗克羅埃西亞名將希利奇（Marin Cilic），順利挺進賽會第三輪，但賽中費德勒卻罕見對主審動怒，讓場邊觀眾都感相當訝異，許久未出現在賽場上的費德勒賽後則笑稱，感覺自己像是打進巡迴賽的菜鳥。

此戰費德勒先搶下首盤後，次盤處於局數1比3落後、雙方Deuce時，費德勒因在旁邊取毛巾擦汗過久，遭主審約瑟夫（Emmanuel Joseph）給予警告，這也讓費德勒感到不滿，對約瑟夫說「我都不敢再去拿我的毛巾了。」，甚至將一旁等待發球的希利奇拖下水，直問他「你覺得我打太慢嗎？」，希利奇給予肯定回應。

場邊球迷及記者都對費德勒罕見動怒感到震驚，賽後費爸則是開玩笑說，「我感覺自己像是打進巡迴賽的菜鳥。」而根據規則，接球方需要配合發球方的節奏，費德勒也強調絕對沒有要故意拖延時間，「我理解要按照發球方的節奏打球，過去我在幾百場比賽中都是這樣做的，我覺得我沒有讓對手等很久，但顯然希利奇想快一點。」

自去年在澳網4強輸給約克維奇(Novak Djokovic)後，費德勒一共只參與3場戰役，同時在這段時間內也導入了新規定，因應新冠病毒大流行，不再由球童遞毛巾，而是球員自己必須要去拿，或許也讓費德勒感到些許不適應，「我並不覺得我打得特別慢，而關於毛巾的事，如果我想去拿，我會避免出現拖延行為，我已經明白了。」

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