法網／三巨頭籤表同邊史上首遭 費爸、喬帥有望8強提前廝殺

擁20座大滿貫冠軍的費德勒(Roger Federer)在法網第二輪面對克羅埃西亞名將希利奇（Marin Cilic），以6比2、2比6、7比6(7比4)、6比2取得晉級第三輪的門票，但比賽中卻出現一

2021-06-04 10:52