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法網／三巨頭籤表同邊史上首遭 費爸、喬帥有望8強提前廝殺

聯合新聞網 / 綜合報導
若一切順利的話，約克維奇在8強可望與39歲「瑞士特快車」費德勒(Roger Federer)提前較勁。 路透、美聯社
若一切順利的話，約克維奇在8強可望與39歲「瑞士特快車」費德勒(Roger Federer)提前較勁。 路透、美聯社

世界球王約克維奇（Novak Djokovic）在法網前兩輪沒有太多懸念，皆以直落三橫掃對手，展現世界Top1的實力，若一切順利的話，約克維奇在8強可望與39歲「瑞士特快車」費德勒(Roger Federer)提前較勁。

向來在紅土球場成績略遜一籌的約克維奇，僅在2016年拿下唯一一座法網冠軍，昨(3日)首度面對擅打紅土的烏拉圭老將奎瓦斯（Pablo Cuevas），約克維奇以6比3、6比2、6比4直落三拿下勝利，與前兩輪也順利過關的瑞士天王費德勒再搶2勝，將在8強迎來雙方第51場對決，約克維奇以27勝略佔上風，而勝方可能將在4強碰頭「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）。

按照法網種子序排名，網壇「三巨頭」皆在籤表上半部，也是大滿貫賽頭一遭出現這種情況，而在籤表下半部，第4種子奧地利小王子提姆（Dominic Thiem）爆冷提前出局後，也確定進入冠軍賽的其中一人將會是法網決賽新鮮人，將挑戰外界所預期三巨頭相廝殺後的勝者。

而同在籤表上半部，西班牙17歲超新星阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），第二輪順利擊敗世界排名第28位的巴許拉舍維利（Nikoloz Basilashvili），與賽會最年長費德勒相差22歲的他，成為1992年的梅德維夫（Andrei Medvedev）後，成為史上最年輕進入大滿貫賽第三輪的球員。

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