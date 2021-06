法網／擦汗過久遭主審警告 費德勒罕見動怒

擁20座大滿貫冠軍的費德勒(Roger Federer)在法網第二輪面對克羅埃西亞名將希利奇(Marin Cilic),以6比2、2比6、7比6(7比4)、6比2取得晉級第三輪的門票,但比賽中卻出現一段小插曲,費德勒因拿取毛巾的時間過久而被主審警告,而向來態度不慍不火的他甚至罕見與主審發生爭執。

費德勒先搶下首盤後,次盤處於局數1比3落後、雙方Deuce時,費德勒因在旁邊取毛巾擦汗過久,遭主審約瑟夫(Emmanuel Joseph)給予警告,這也讓費德勒感到不滿,不斷與約瑟夫交換意見,甚至將一旁等待發球的希利奇拖下水,直問他「你覺得我打太慢嗎?」,希利奇給予肯定回應。

費德勒丟掉該局後,盤數也遭希利奇追平,不過並沒有影響費德勒的情緒,甚至在第三盤搶七時,希利奇一記ACE球遭主審誤判,費德勒主動喊停比賽,並向主審表示球有壓線,費德勒展現運動家精神,也獲球迷一致讚嘆。

Only very few do overrule the umpire. Most of the players do it when they are in lead.



Today Federer did it when he was tied with Cilic in the crucial 3rd set tie-break to put Cilic in the lead 1-0.



Federer is a class act. #RolandGarros pic.twitter.com/NTyBPPyPRq