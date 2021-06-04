法網／擦汗過久遭主審警告 費德勒罕見動怒
擁20座大滿貫冠軍的費德勒(Roger Federer)在法網第二輪面對克羅埃西亞名將希利奇（Marin Cilic），以6比2、2比6、7比6(7比4)、6比2取得晉級第三輪的門票，但比賽中卻出現一段小插曲，費德勒因拿取毛巾的時間過久而被主審警告，而向來態度不慍不火的他甚至罕見與主審發生爭執。
費德勒先搶下首盤後，次盤處於局數1比3落後、雙方Deuce時，費德勒因在旁邊取毛巾擦汗過久，遭主審約瑟夫（Emmanuel Joseph）給予警告，這也讓費德勒感到不滿，不斷與約瑟夫交換意見，甚至將一旁等待發球的希利奇拖下水，直問他「你覺得我打太慢嗎？」，希利奇給予肯定回應。
費德勒丟掉該局後，盤數也遭希利奇追平，不過並沒有影響費德勒的情緒，甚至在第三盤搶七時，希利奇一記ACE球遭主審誤判，費德勒主動喊停比賽，並向主審表示球有壓線，費德勒展現運動家精神，也獲球迷一致讚嘆。
Only very few do overrule the umpire. Most of the players do it when they are in lead.— Oliver | Tennis (@insidetennis99) June 3, 2021
Today Federer did it when he was tied with Cilic in the crucial 3rd set tie-break to put Cilic in the lead 1-0.
Federer is a class act. #RolandGarros pic.twitter.com/NTyBPPyPRq
最終費德勒歷經四盤搶下第三輪門票，將面對世界排名第59的德國好手卡巴菲（Dominik Koepfer），8月將滿40歲的他，將試圖搶下法網生涯第15張進入16強門票。
It’s the causal walk back for us 😏#RolandGarros | @rogerfederer pic.twitter.com/v7h4JQtoGG— Roland-Garros (@rolandgarros) June 3, 2021
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