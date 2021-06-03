快訊

彩雲颱風不排除發陸警！氣象局曝最接近台灣時間

3-4月發票中獎清冊公布！ 花18元買飲料中千萬

法網／錦織圭5盤大戰26勝7負 勝率現役球員最高！

聯合新聞網 / 綜合報導
日本男網名將錦織圭今天在法國網球公開賽苦戰五盤，耗費4小時最終擊敗俄羅斯好手卡察諾夫。 美聯社
日本男網名將錦織圭今天在法國網球公開賽苦戰五盤，耗費4小時最終擊敗俄羅斯好手卡察諾夫。 美聯社

日本男網名將錦織圭今天（3日）在法國網球公開賽苦戰五盤，耗費4小時最終擊敗俄羅斯好手卡察諾夫（Karen Khachanov），晉級法網第三輪，總計他的生涯5盤大戰26勝7負，勝率高達78.7% ，名列現役球員第一。

這是錦織圭在本屆法網第二次上演五盤大戰，此前他在第一輪對上義大利好手加尼西（AlessandroGiannessi）時，也是苦戰五盤才分出勝負。他的勝率更甚世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）的33勝10負、勝率76.7%。

賽後31歲的錦織圭表示：「在輸了第三盤後，我告訴自己要奮戰到底。」、「當時身體已經說不，只能靠意志力堅持下去。」對於創下勝率紀錄，他覺得這帶給了自己些許樂趣：「儘管真的很累，但我可以表現地更自在。」

義大利 俄羅斯 法國 日本

相關新聞

法網／錦織圭5盤大戰26勝7負 勝率現役球員最高！

日本男網名將錦織圭今天（3日）在法國網球公開賽苦戰五盤，耗費4小時最終擊敗俄羅斯好手卡察諾夫（Karen Khachanov），晉級法網第三輪，總計他的生涯5盤大戰26勝7負，勝率高達78.7% ，名

法網／盧彥勳男雙挺進第二輪 奪近4年大滿貫首勝

我國網球好手盧彥勳昨天晚間在法網男雙首輪賽事中，與日本搭擋西岡良仁聯手出擊，以6：4、6：1擊敗奧地利諾爾（Julian...

法網／錦織圭苦戰五盤勝出 晉級第三輪

日本男網名將錦織圭今天在法國網球公開賽苦戰五盤，耗費4小時最終擊敗俄羅斯好手卡察諾夫（Karen Khachanov），...

法網／小威廉絲晉級第三輪 朝第24座大滿貫再進一步

美國網壇名將小威廉絲（Serena Williams）今天擊敗羅馬尼亞選手布莎尼斯古，晉級法國網球公開賽第三輪，朝追平第...

法網／台將單打覆沒 謝淑薇雙打突圍

單打止步首輪，我國「一姊」謝淑薇的法網旅程由女雙持續挺進，她和世界排名第2的比利時女雙「前球后」梅騰絲名列女雙頭號種子，...

法網／直落三擊敗對手 第6種子澤瑞夫挺進第3輪

德國第6種子澤瑞夫（Alexander Zverev）今天直落3盤，擊敗會外賽打上來的俄羅斯選手薩菲烏林（Roman ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。