法網／錦織圭5盤大戰26勝7負 勝率現役球員最高！

日本男網名將錦織圭今天（3日）在法國網球公開賽苦戰五盤，耗費4小時最終擊敗俄羅斯好手卡察諾夫（Karen Khachanov），晉級法網第三輪，總計他的生涯5盤大戰26勝7負，勝率高達78.7% ，名列現役球員第一。

這是錦織圭在本屆法網第二次上演五盤大戰，此前他在第一輪對上義大利好手加尼西（AlessandroGiannessi）時，也是苦戰五盤才分出勝負。他的勝率更甚世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）的33勝10負、勝率76.7%。

賽後31歲的錦織圭表示：「在輸了第三盤後，我告訴自己要奮戰到底。」、「當時身體已經說不，只能靠意志力堅持下去。」對於創下勝率紀錄，他覺得這帶給了自己些許樂趣：「儘管真的很累，但我可以表現地更自在。」