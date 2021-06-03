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法網／小威廉絲晉級第三輪 朝第24座大滿貫再進一步

中央社 / 巴黎2日綜合外電報導
小威廉絲。法新社
小威廉絲。法新社

美國網壇名將小威廉絲Serena Williams）今天擊敗羅馬尼亞選手布莎尼斯古，晉級法國網球公開賽第三輪，朝追平第24座大滿貫女單紀錄再進一步。

法新社報導，小威本屆法網名列第7種子，今天以6比3、5比7、6比1擊敗布莎尼斯古（MihaelaBuzarnescu），將在第三輪對決美國女將柯林斯（Danielle Collins）。

小威曾三度贏得法網女單后冠，本屆不僅將追求法網第四冠，也將尋求追平澳洲傳奇女將寇特（MargaretCourt）締造的24座大滿貫女單冠軍紀錄。

但小威最近三次參加法網，共有兩次（2018年及2020年）因傷退出，其中一次（2019年）爆冷敗給美國小將科甯（Sofia Kenin）。

小威廉絲 法網 Serena Williams

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