快訊

陳時中指郭台銘買疫苗缺原廠授權書 郭辦回應了

國家迫害的「冷殺人」直播：白俄羅斯異議犯法庭割頸事件

聽新聞
test
0:00 / 0:00

法網／王薔逆轉勝仍吃不消 稱謝淑薇比種子球員更難打

聯合新聞網 / 綜合報導
謝淑薇雖先搶下首盤，仍遭中國選手王薔逆轉吞敗。 美聯社。
謝淑薇雖先搶下首盤，仍遭中國選手王薔逆轉吞敗。 美聯社。

法國網球公開賽昨(1日)進行第三天賽程，寶島一姊謝淑薇首輪面對世界女單排名第39位的中國選手王薔，雖然開場先順利搶下首盤，但最終仍後繼無力遭對手擊敗，讓一追二逆轉贏下比賽的王薔，面對謝淑薇韌性十足的纏鬥功夫也大嘆吃不消。

在日籍選手大阪直美宣布退出法網後，王薔成為亞洲排名最高的女單選手，與世界排名第65位的謝淑薇大戰三盤後，以2：6、6：4、7：5驚險勝出，下一輪將對上女單排名第25的美國好手高芙（Coco Gauff）。

此戰前，王薔已吞下對戰謝淑薇3連敗，尤其在丟掉首盤之後，也讓她腦中浮現輸球的想法，王薔坦言，「其實打完首盤之後，我已經想著要開始備戰草地賽事了。」

雖然謝淑薇單打方面較沒有雙打強勢，但在今年澳網打破眾家眼鏡，闖入女單最後8強，儘管謝淑薇並沒有列在法網種子球員，王薔表示「謝淑薇可能比有些種子球員還要難對付」

結束單打賽事後，謝淑薇將在台灣時間今晚6點20分，與比利時好手梅騰絲（Elise Mertens）再組搭檔迎戰雙打賽事，對戰持外卡身分出賽的地主組合雅克莫（Elsa Jacquemot）與雷契米雅（Elixane Lechemia），值得一提的是，謝淑薇與梅騰絲合拍後，仍未取得比賽首勝，

法國 大阪 比利時

相關新聞

法網／王薔逆轉勝仍吃不消 稱謝淑薇比種子球員更難打

法國網球公開賽昨(1日)進行第三天賽程，寶島一姊謝淑薇首輪面對世界女單排名第39位的中國選手王薔，雖然開場先順利搶下首盤，但最終仍後繼無力遭對手擊敗，讓一追二逆轉贏下比賽的王薔，面對謝淑薇韌性十足的纏

法網／大坂直美自曝憂鬱症後退賽 約克維奇讚勇敢決定

日本網球女將大坂直美自曝受憂鬱與焦慮所苦後退出法國公開賽（FrenchOpen），世界球王喬科維奇（Novak Djok...

法網／前倨後恭 4大滿貫賽將提供大坂直美協助

在大坂直美（Naomi Osaka）退出法網之後，職業網球4大滿貫賽主辦單位一改之前嚴厲立場，聲明將努力改善賽事中的球員...

法網／盧彥勳男單首輪出局 雙打組台日聯軍搶勝

台灣網球好手盧彥勳今天在凌晨法國網球公開賽男單首輪，以0比3遭大會第10種子、阿根廷好手史瓦茲曼橫掃，晚間男雙首輪賽事將...

法網／約克維奇輕鬆進二輪 迎向第19個大滿貫賽冠軍

世界球王喬科維奇今晚在空蕩蕩的球場以6比2、6比4、6比2直落三盤輕取世界排名第66的美國選手衫格林，晉級法國網球公開賽...

法網／納達爾首輪旗開得勝 向14冠挺進

西班牙猛將納達爾（Rafael Nadal）今天以6比2、6比3、7比6（7比3）揮落澳洲選手巴比倫（Alexei Po...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。