法網／王薔逆轉勝仍吃不消 稱謝淑薇比種子球員更難打

法國網球公開賽昨(1日)進行第三天賽程，寶島一姊謝淑薇首輪面對世界女單排名第39位的中國選手王薔，雖然開場先順利搶下首盤，但最終仍後繼無力遭對手擊敗，讓一追二逆轉贏下比賽的王薔，面對謝淑薇韌性十足的纏鬥功夫也大嘆吃不消。

在日籍選手大阪直美宣布退出法網後，王薔成為亞洲排名最高的女單選手，與世界排名第65位的謝淑薇大戰三盤後，以2：6、6：4、7：5驚險勝出，下一輪將對上女單排名第25的美國好手高芙（Coco Gauff）。

此戰前，王薔已吞下對戰謝淑薇3連敗，尤其在丟掉首盤之後，也讓她腦中浮現輸球的想法，王薔坦言，「其實打完首盤之後，我已經想著要開始備戰草地賽事了。」

雖然謝淑薇單打方面較沒有雙打強勢，但在今年澳網打破眾家眼鏡，闖入女單最後8強，儘管謝淑薇並沒有列在法網種子球員，王薔表示「謝淑薇可能比有些種子球員還要難對付」

結束單打賽事後，謝淑薇將在台灣時間今晚6點20分，與比利時好手梅騰絲（Elise Mertens）再組搭檔迎戰雙打賽事，對戰持外卡身分出賽的地主組合雅克莫（Elsa Jacquemot）與雷契米雅（Elixane Lechemia），值得一提的是，謝淑薇與梅騰絲合拍後，仍未取得比賽首勝，