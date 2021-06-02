法網／盧彥勳男單首輪出局 雙打組台日聯軍搶勝
台灣網球好手盧彥勳今天在凌晨法國網球公開賽男單首輪，以0比3遭大會第10種子、阿根廷好手史瓦茲曼橫掃，晚間男雙首輪賽事將繼續提拍上陣，與日本選手西岡良仁攜手搶勝。
2021年網壇第二場大滿貫賽事法國網球公開賽在巴黎舉行，共有3名台將參與單打賽事，年僅20歲的網球女將梁恩碩與一姐謝淑薇昨天女單首輪先後遭到淘汰。
盧彥勳男單首輪遭遇到大會第10種子、阿根廷好手史瓦茲曼（Diego Schwartzman），世界排名高居第10，兩人過去曾在2016年交手，當時盧彥勳以直落二過關，睽違4年多再度碰頭，盧彥勳陷入苦戰。
盧彥勳開賽遇到亂流，發球局遭破後，一度在第4局破發扳平，但是隨後發球局連續失守，以2比6丟掉首盤。
盧彥勳次盤開局、盤中均未能守住發球局，落居劣勢，以2比6讓出，第三盤則是在連丟4局後，盤中破發回擊，但仍無法扭轉戰局，以3比6落敗，3名台將都未能在單打首輪賽事突圍。
結束單打首輪賽事後，謝淑薇今晚將與比利時女將梅丹斯（Elise Mertens）在女雙首輪賽事上陣，對手為地主組合雅克莫（Elsa Jacquemot）與雷契米雅（Elixane Lechemia）。
盧彥勳則與日本選手西岡良仁分頭出擊，在男雙首輪力拚勝場開張。
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