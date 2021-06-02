法網／約克維奇輕鬆進二輪 迎向第19個大滿貫賽冠軍
世界球王約克維奇今晚在空蕩蕩的球場以6比2、6比4、6比2直落三盤輕取世界排名第66的美國選手衫格林，晉級法國網球公開賽第二輪，向生涯第19個大滿貫賽冠軍挺進。
由於法國政府因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情從晚上9時起實施宵禁，夜間在可容納1萬5000人中央球場（Philippe Chatrier）舉行的比賽，10場有9場必須在沒有觀眾的情況下舉行。
約克維奇（Novak Djokovic）4度與桑格林（Tennys Sandgren）交手，4戰全勝。
大會第一種子約克維奇2016年曾在法網封王，他正試圖成為50多年來首位多次贏得所有四大滿貫賽的男子選手。
約克維奇第二輪將迎戰烏拉圭選手奎瓦斯（Pablo Cuevas）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言