法網／約克維奇輕鬆進二輪 迎向第19個大滿貫賽冠軍

世界球王約克維奇今晚在空蕩蕩的球場以6比2、6比4、6比2直落三盤輕取世界排名第66的美國選手衫格林，晉級法國網球公開賽第二輪，向生涯第19個大滿貫賽冠軍挺進。

由於法國政府因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情從晚上9時起實施宵禁，夜間在可容納1萬5000人中央球場（Philippe Chatrier）舉行的比賽，10場有9場必須在沒有觀眾的情況下舉行。

約克維奇（Novak Djokovic）4度與桑格林（Tennys Sandgren）交手，4戰全勝。

大會第一種子約克維奇2016年曾在法網封王，他正試圖成為50多年來首位多次贏得所有四大滿貫賽的男子選手。

約克維奇第二輪將迎戰烏拉圭選手奎瓦斯（Pablo Cuevas）。