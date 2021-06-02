法網／納達爾旗開得勝 向14冠挺進

西班牙猛將納達爾（Rafael Nadal）今天以6比2、6比3、7比6（7比3）揮落澳洲選手巴比倫（Alexei Popyrin），晉級法國網球公開賽第二輪，向法網第14冠挺進。

大會第三種子納達爾先輕鬆拿下兩盤，第三盤則是在2比5落後的情況下逆轉勝。

現年34歲的納達爾表示：「和亞歷塞依（巴比倫）這麼優秀的選手交手，的確是一場硬戰。對我來說，在這裡打球一直非常獨特、非常特別。」

納達爾目前已20度在大滿貫賽封王，次數和瑞士名將費德瑞（Roger Federer）相當，在男單史上並列第一，如能拿下法網14冠，將凌駕費德瑞，獨占鰲頭。ˉ

納達爾自在2019年決賽力拚四盤擊敗奧地利名將提姆（Dominic Thiem）後，尚未在法網輸過一盤。

納達爾第二輪將迎戰法國悍將賈斯克（RichardGasquet），兩人過去16次交手，都是納達爾贏球。