法網／世界球后巴蒂有驚無險 晉級第二輪
澳洲籍世界球后巴蒂今天丟失第2盤後，於決勝盤順利擊敗美國女將培拉（Bernarda Pera）晉級法國網球公開賽第二輪，這是她自2019年拿下法網女單后冠以來，首次重返法網賽場。
巴蒂（Ashleigh Barty）名列法網女單第一種子，今天以6比4、3比6、6比2擊敗培拉，將於第二輪迎戰波蘭女將蕾妮特（Magda Linette），或本屆法國外卡選手帕凱（Chloe Paquet）。
巴蒂去年因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，未參與法網保衛她的后冠，但她今年一直處於良好競爭狀態。
現年25歲的巴蒂近期曾分別在雅拉谷經典賽（Yarra Valley Classic）、邁阿密公開賽（Miami Open）以及法網熱身賽德國斯圖加特公開賽（StuttgartOpen）封后。
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