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法網／大坂直美宣布暫離球場 是否出賽東奧引關注

中央社 / 東京1日綜合外電報導
大坂直美。 路透
大坂直美。 路透

日本23歲女網好手大坂直美5月31日宣布退出法國網球公開賽暫離球場，並公開自己的「憂鬰狀態」，令人關注她是否會出賽東奧。相關人士說，東奧是大坂本人的夢想，絕對會出賽。

日本每日新聞報導，相關人士說，大坂一直都很期待能在東京奧運出賽奪得金牌；大坂過去曾說，「能在東京出賽是非常特別的事」。

東京奧運預計7月23日開幕，網球出賽選手將由法網結束後的本月14日世界排名決定。男女單打每個國家或地區最多出賽4人，由排名前56名獲得出賽權。目前排名女網世界第2的大坂，可以說篤定出賽東奧。

大坂父親是海地人、母親是日本人，她在日本大阪市出生，3歲時移居美國，這讓她在成年前都擁有美日雙重國籍。但到了依法只能選擇留下一個國籍時，她希望能在東奧身為日本代表團選手出賽奪牌，所以在2019年10月時選擇了日本國籍。

相關人士說，大坂選擇留下日本國籍，目的就是為了參加東奧。因此，可以看出大坂對出賽東奧的強烈意願。

相關人士表示，大坂會不會出賽6月28日在倫敦舉行的溫布頓網賽，要看她到時候的精神狀況才能判斷；另一名相關人士說，「東奧是大坂本人的夢想，絕對會出賽的」。

大坂直美 溫布頓 法網

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