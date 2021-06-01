法網／大坂直美因憂鬱症退賽 小威同情公開喊話

日本網球好手大坂直美坦言深受憂鬱症所苦，進而出乎意料退出法國網球公開賽後，美國名將小威廉絲今天發聲表示同情對方，說自己職業生涯也曾經歷過「非常難熬」的記者會。

23歲的大坂直美本屆法網只打了一場比賽，就因拒絕履行受訪義務而被罰了1.5萬美元，並被警告有被拔除參賽資格的風險。她隨後做出退出大賽的決定，震驚體壇。

法新社報導，大坂直美透露，她一直飽受心理健康之苦，並持續性的自我懷疑，「老實說，自2018年美網（拿下個人首座大滿貫賽金盃）以來，憂鬱症就一再發作，一直難以解決」。

她補充說：「在巴黎，我已經感到很脆弱、很焦慮，所以我認為照顧自己、不參加記者會是比較好的做法。」

而在2018年美國公開賽女單爭議性決賽敗給大坂直美，引發話題的小威（Serena Williams）今天說，自己很同情對方，「我唯一的感受就是同情直美。我真希望給她一個擁抱，因為我明白箇中滋味」。

「每個人個性不同，人本來就不同。並非人人都一樣。我皮厚一點，其他人薄一點。」39歲的她說：「人人都不同，處事方式也各異，你必須讓她按照她想要的方式處理。」

小威說：「我也經歷過，有些時候很難踏進去（記者會），但這讓我更堅強。」

小威在本屆法網女單排第7種子，今天在法網史上首場夜間比賽面對羅馬尼亞的貝古（Irina-CameliaBegu），第一盤搶7局救下兩個盤末點，終場以7比6（8/6）、6比2勝出，再度朝追平紀錄的第24座大滿貫女單金盃邁進。