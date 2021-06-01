法網／費德勒首輪輕取對手 對資格賽選手29連勝！

瑞士名將費德勒（Roger Federer）今天在法國網球公開賽首輪輕取對手伊斯托明（Denis Istomin），晉級2輪；俄羅斯籍男單第2種子梅德維德（Daniil Medvedev）也成功挺進2輪。

現年39歲的瑞士特快車費德勒是6年來第2次問鼎法網賽，目前在大滿貫賽的封王次數達到20，與西班牙猛將納達爾（Rafael Nadal）相同，今天以6比2、6比4、6比3輕鬆拍下烏茲別克籍對手伊斯托明。

排在大會第8種子的費爸表示：「很高興再來到這裡，重要的是必須恢復元氣並多加訓練。」

值得一提的費德勒自2002年溫布頓後，大滿貫賽只要遇上資格賽選手就沒輸過，包含今日擊敗伊斯托明後，已推進至29連勝！

以往4次在法網首輪即出局的梅德維德，今天甩開在紅土球場的魔咒，以6比3、6比3、7比5，力克哈薩克籍對手巴布利克（Alexander Bublik）。