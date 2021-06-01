法網／大坂直美杯葛記者會 仍無退讓跡象

中央社 / 巴黎31日綜合外電報導
大坂直美。 新華社
大坂直美。 新華社

日本女網名將大坂直美（Naomi Osaka）因為杯葛法網記者會惹議，儘管她面臨被逐出法網的風險，但她與最親密支持者今天仍然持反抗態度，沒有化解爭執的跡象。

法新社報導，大坂直美昨天在首輪擊敗對手後，因為未履行受訪義務，已被罰款1萬5000美元（約新台幣41萬5000元）。她堅稱記者會有害自己心理健康，鮮少跡象顯示她打算退讓。

法網、澳網、美網及溫網四大滿貫賽皆團結一致，威脅大坂直美若不退讓，未來大滿貫賽恐遭到禁賽。她將在6月2日打第二輪比賽，屆時已引起激烈反應的危機恐會雪上加霜。

她的姊姊大坂麻里（Mari Osaka）在社群網站Reddit寫道：「在這次比賽前，直美曾向我提及，一名家人走向她，說她在紅土球場表現差勁。她在每場記者會上都被告知，她在紅土賽紀錄不佳。」

大坂麻里表示：「當她在羅馬（公開賽）失利，她的心理狀態並不好。她完全崩潰，我認為大家的評論及意見已進到她的腦海，她自身也相信，她在紅土球場表現差勁。」

大阪直美的比利時教練費賽特（Wim Fissette）今天告訴德國明鏡周刊（Der Spiegel），她「關切基本問題，她希望帶來改變。她有機會利用自身地位，解決問題和發起事情。」（譯者：陳正健/核稿：劉學源）1100531

大坂直美 法網 美網

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