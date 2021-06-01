法網／斯威雅蒂拚衛冕 首輪旗開得勝慶生日

波蘭網球女將斯威雅蒂（Iga Swiatek）今天展開在法國公開賽的衛冕戰，在首輪以直落二擊敗好友尤凡（Kaja Juvan），歡慶她的20歲生日。

法新社報導，斯威雅蒂去年爆冷贏得法網女單后冠，她今天以6比0、7比5直落二，擊敗斯洛維尼亞籍的尤凡。

斯威雅蒂首盤就讓尤凡掛蛋，這是她連續第3盤未失一局。她最近才在羅馬公開賽決賽，以兩個6比0輕取捷克前世界球后普里斯科娃（Karolina Pliskova）。

比賽結束後，斯威雅蒂因為生日在場上收到獻花。她表示：「即便在最小型的錦標賽，你永遠不知道將發生何事。我從未當過衛冕冠軍，所以我無法預計將發生何事。」

斯威雅蒂將在第二輪遭遇瑞典女將皮特森（Rebecca Peterson）。皮特森在首戰拚戰3盤力克美國對手羅傑斯（Shelby Rogers）。