法網／大坂直美缺席記者會遭罰 國內賽事多無相關規定

女網名將大坂直美拒絕出席法國網球公開賽賽後記者會引發風波，而綜觀台灣體壇，除了國際賽規定選手有受訪義務或領有出席費選手須受合約約束外，其餘國內比賽幾無相關罰則。

日本女網名將大坂直美在本屆法國網球公開賽賽前表明將拒絕履行球員受訪義務，理由是記者會有害她的心理健康，而她在首輪獲勝後未出席記者會，遭4大滿貫賽主辦單位罰款1萬5000美元（約新台幣41萬5000元），且被警告若持續不履行受訪義務，恐會失去法網和未來大滿貫賽的出賽資格。

台灣過去舉辦多項國際賽事，包括台北羽球公開賽、世界女子職業網球協會（WTA）等級海碩盃女網賽、世界職業網球協會（ATP）華國三太子盃等，均遵循各國際總會規定，選手有受訪義務。

體壇人士表示，世界羽球聯盟（BWF）已明文規定，球員若未盡到媒體、贊助商或者頒獎典禮義務者，將面臨罰款，過去中華民國羽球協會舉辦台北羽球公開賽時，事前也會蒐集媒體提問，讓選手有心理準備，扮演媒體和選手之間溝通的橋梁，若遇到媒體提問內容與賽事無關，工作人員基於保護選手，也會及時擋下問題。

體壇人士指出，台灣舉辦的ATP、WTA挑戰賽等級以上賽事，均要求選手須出席賽後記者會，除非經大會裁判長評估過確認選手身體不適，否則不可無故缺席。

相較於國際賽，國內舉辦的全國網球排名賽和青少年分級賽事，由於並無賽後記者會，主要尊重選手意願，不會要求選手受訪。

對於大坂直美提出的拒訪理由，體壇人士不願揣測，僅表示根據觀察，國內體育媒體提問時主要針對賽況和技術領域，鮮少涉及八卦，而國外媒體數量眾多，為搶收視率，一定會問很多選手不想回答的問題。

另外，由田徑協會舉辦的臺灣國際田徑公開賽，僅透過合約規範領有出場費的運動員，必須出席賽前或賽後記者會，混合區則不在此限，有時候成績不佳時，選手經過混合區時可能會拒絕受訪，而受合約約束的選手大多會出席正式記者會，但也曾經出現國外選手不願配合，但最終可能憂心拿不到出場費，還是選擇出席。

至於超級籃球聯賽（SBL）以及去年成立的台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG），賽後依慣例舉辦記者會，依據媒體提出的球員名單，邀請球員出席。

PLG聯盟表示，基本上會希望球員都能出席賽後記者會，但未有相關罰則，而考量賽後選手可能會有些狀況，像是須立即進行治療，因此最後決定權將在各隊總教練手上。

中華民國籃球協會表示，在與SBL球隊溝通時都會提到視媒體需要配合出席，但真的有球員不願出席時，也不會處罰，威廉瓊斯國際籃球邀請賽同樣無硬性規定，若選手不願出席記者會，則會由其他球員代替。

大坂直美在法網次輪將出戰羅馬尼亞選手鮑丹（Ana Bogdan），預計6月2日登場。