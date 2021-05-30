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法網／大坂直美直落二進法網第二輪 球場上短暫受訪

中央社 / 巴黎30日綜合外電報導
大坂直美。 歐新社
大坂直美。 歐新社

世界排名第二的日本女網名將大坂直美今天在法國網球公開賽（FrenchOpen）首戰開紅盤，以6比4、7比6（7比4）淘汰羅馬尼亞對手提格（Patricia Maria Tig），順利晉級二輪。

法新社報導，手握4座大滿貫賽冠軍獎盃的大坂直美，本屆法網賽前已表明將拒絕履行球員受訪義務，理由是記者會有害她的心理健康。但她今天贏得比賽後，同意在球場上接受簡短電視訪問。

大坂直美在陽光普照的中央球場（Court PhilippeChatrier）受訪時表示：「對我來說，在紅土球場比賽是一段努力過程，希望我會越打越好。這個球場很美，我只在這裡出賽過2次，…希望我能繼續在這裡出賽。」

23歲的大坂直美在美國網球公開賽（US Open）和澳洲網球公開賽（Australian Open）稱霸，但在法網從未打進16強。她今天對上世界排名第63的提格，整場共擊出39記致勝球，但也犯了35次非受迫性失誤。

名列大會第二種子的大坂直美，下一場比賽將對上另一位羅馬尼亞選手鮑丹（Ana Bogdan）。

大坂直美 法網

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