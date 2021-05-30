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法網／雙打籤表出爐 謝淑薇、梅丹斯拚合拍後首勝

中央社 / 台北30日電
謝淑薇。 資料照(路透)
謝淑薇。 資料照(路透)

法國網球公開賽會內賽雙打籤表今天出爐，台灣網球一姐謝淑薇再度與比利時女將梅丹斯攜手，高居頭號種子，首輪將與法國組合雅克莫與雷契米雅交手，力拚本季合拍後首場勝利。

今年第二場大滿貫賽事法國網球公開賽今天在法國巴黎點燃戰火，謝淑薇這次單、雙打都將上陣，謝淑薇前女雙搭檔捷克女將史翠可娃（Barbora Strycova）因懷孕待產，謝淑薇改與比利時女將梅丹斯（EliseMertens）合作，但連2站賽事都只打一場就收工，謝淑薇前一站帕馬女網賽改與日本搭檔土居美咲組成「台日聯軍」，一路挺進4強賽。

大會今天公布法網雙打籤表，共有4名台將參戰，目前女雙排名高居世界第3的謝淑薇再度與梅丹斯搭檔，且榮膺頭號種子，首輪對手將是地主組合雅克莫（Elsa Jacquemot）與雷契米雅（Elixane Lechemia），「台比聯軍」將尋求本季合作的首勝。

台灣網球雙打姊妹花詹詠然與詹皓晴2016年曾勇闖法網女雙8強，這次第5度攜手出征法網，名列女雙第6種子，首輪將與俄羅斯的庫羅瑪恰娃（IrinaKhromacheva）與蒙特內哥羅的科維妮奇（DankaKovinic）所組成的「歐洲聯軍」，爭奪16強賽門票。

謝淑薇與詹家姊妹同樣位居女雙上半籤表，兩組人馬最快4強賽碰頭。

男雙部分，台灣網球好手盧彥勳這次單、雙打都將參戰，雙打則與日本選手西岡良仁合作，首輪將迎戰澳洲的米爾曼（John Millman）與巴西的蒙泰羅（ThiagoMonteiro）的跨國組合。

謝淑薇 法網 比利

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