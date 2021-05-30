法網／大坂直美抵制記者會 成開打焦點

法國網球公開賽（French Open）會內賽今天開打。日本網壇巨星大坂直美雖是媒體焦點，但不論贏或輸，排名世界第2的她都打算把感受藏在心中，記者會一概不露面。

諷刺的是，23歲的大坂直美決定抵制法網所有記者會，卻變成其他球員記者會上最熱門的話題。

法新社報導，大坂是去年全球收入最高的女性運動選手。這次她選擇保持緘默，為的是抗議媒體報導對她心理健康的損害。曾奪4座大滿貫賽事冠軍的大坂說，記者會有時就像「落井下石」。

法國網球協會（French Tennis Federation）主席莫頓（Gilles Moretton）則以「驚人錯誤」來形容大坂的作法。

大坂拒絕按義務出席記者會，將面臨高達2萬美元（約新台幣56萬美元）的罰款。據悉世界女子職業網球協會（WTA）已與大坂接觸，試圖打破僵局。

大坂直美過去從未在法網突破第3輪，今天她對上排名第63的羅馬尼亞選手提格（Patricia Maria Tig）。提格去年曾在土耳其伊斯坦堡的紅土賽場封后。