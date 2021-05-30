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法網／法網防疫後回正軌 球星雲集、開放觀眾

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
即將打響的法網有別於去年，球星重聚競爭高下、賽程回到熟悉的晚春、球迷的嘶吼吶喊聲都將回歸。(photo from 法網官方臉書)
即將打響的法網有別於去年，球星重聚競爭高下、賽程回到熟悉的晚春、球迷的嘶吼吶喊聲都將回歸。(photo from 法網官方臉書)

今年法網將回歸正常的晚春時間開打，男單三天王齊聚，女子部分，去年單打冠軍、年僅20歲的斯維泰柯將力拼首名連莊法網的女將，她將面對球后小威、日籍好手大坂、19年冠軍的年輕小將巴蒂競爭。除了因疫情控制後，舉辦時間與球星都回歸常態，連球迷入場許可都比去年多出不少，預期每天將開放5千多名觀眾入場，甚至在8強開始可能破萬人。

男單三天王都參加

去年法網受到疫情打擊，不打算停辦的前提，只能改到奇怪的時間點舉行（10月多），創立以來首度成為年度最後一個滿貫賽，也是去年下半年賽程大塞車的原因之一，此外也有球員擔心疫情而未參賽，如衛冕球后、19年奪魁的女將巴蒂，每日也只開放千人入場觀賽。

而今年就有重回正軌的態勢，根據《英國廣播公司》報導，今年法網總算回到常規的晚春時期開打（5月30日至6月13日），也迎回各大球星參戰，男單部分，紅土之王「蠻牛」納達爾作為法網常勝軍，更是去年冠軍，相當被看好，而三天王的另外2強：喬科維奇與費德勒當然是蠻牛最大對手，蠻牛與傷癒的費爸都要爭奪21次大滿貫冠軍，看誰才是歷史第一的大滿貫贏家（喬帥以18座排在歷史第三）。

入場需持健康護照證明

女子部分，去年爆冷奪冠、刷新近30年來最年輕的法網女冠軍紀錄，波蘭籍20歲小將斯維泰柯將尋求法網首度連莊女將，目前氣勢正旺，斯維泰柯在半個月前的義大利公開賽奪冠，誇張的是在決賽以摧枯拉朽的姿態（兩個6：0），橫掃捷克好手普利斯科娃。她的競爭者包含去年因疫情考量而退賽、19年法網冠軍的年輕女將巴蒂，還有穩居世界前二的大坂直美，以及傳奇女將小威廉絲等人。

至於今年法網的觀眾數，從開幕到6月8日，預期每天開放5千多名入場，法國在9日後將取消部分疫情限制，意味著從8強賽開始，很可能一個球場就開放5千人，總計單日入場數或高達1.3萬人，法網官方提到，入場球迷需要持有「健康護照」（近期陰性篩檢結果、疫苗證明或抗體證明）。

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法網 小威廉絲 納達爾

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