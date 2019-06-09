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巴蒂大滿貫首封后 終結澳洲46年法網冠軍荒

2019-06-09 02:19中央社 巴黎8日綜合外電報導

澳洲女將巴蒂今天在法國公開賽女單決賽，以6-1、6-3直落兩盤輕鬆擊退捷克小將萬卓索娃，奪得首座大滿貫賽冠軍，也終結了澳洲長達46年的法網單打冠軍荒。

23歲的大會第8種子巴蒂（Ashleigh Barty），今天僅花70分鐘就輕取女網排名世界第38的19歲捷克新秀萬卓索娃（Marketa Vondrousova），首度在大滿貫賽封后。

巴蒂今天贏球後，下週公布的女網最新排名可望躍升至第2，僅次於保住球后寶座的大坂直美。巴蒂也成為自從澳洲傳奇女將寇特（Margaret Court）於1973年在法網封后以來，首位在羅蘭蓋洛斯球場（Roland Garros）奪冠的澳洲選手。巴蒂也成為自從古拉貢（Evonne Goolagong Cawley）於1976年登上球后以來，排名最高的澳洲女將。

巴蒂奪冠後表示：「令人難以置信，我有點啞口無言。我今天打了一場完美比賽，我對自己以及我的團隊深感自豪，這是令人驚嘆的兩週。」

19歲的萬卓索娃原本寄望此番能成為繼俄國女將莎拉波娃（Maria Sharapova）2006年在美國公開賽封后以來，首位奪得大滿貫賽冠軍的青少女選手，但最終向巴蒂俯首稱臣。

澳洲女將巴蒂在法網女單決賽，以6-1、6-3直落兩盤輕鬆擊退捷克小將萬卓索娃，奪...
澳洲女將巴蒂在法網女單決賽，以6-1、6-3直落兩盤輕鬆擊退捷克小將萬卓索娃，奪得首座大滿貫賽冠軍。 美聯社
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