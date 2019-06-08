法網／混雙常勝關鍵 詹詠然與搭檔聊天培養默契

2019-06-08 08:55 中央社 巴黎7日專電



詹詠然與搭檔長期培默契。 劉雪貞提供 分享 facebook 台灣網球選手詹詠然與克羅埃西亞籍搭檔多帝吉今天在法國網球公開賽混雙項目再度奪冠。她說，兩人搭檔一年來，在聊天中培養默契，才更知道如何互相配合及提振信心。

詹詠然與多帝吉（Ivan Dodig）去年首度搭檔就拿下法國網球公開賽（Roland Garros）混雙冠軍，當時在決賽中對上加拿大籍球員達布洛夫斯基（GabrielaDabrowski）及克羅埃西亞籍的帕維奇（Mate Pavic）。

今年正巧又是兩組同樣組合打進決賽，詹詠然與多帝吉最後成功衛冕。

在賽後記者會中，多帝吉說，「贏的感覺很棒」，雖然今天的天氣條件很有挑戰性，好在還是贏了球。

時令雖已入夏，巴黎近日時陰時雨，在整個法網賽事期間，數度導致比賽中斷或延後，且今天氣溫不到攝氏20度，也明顯有風。

詹詠然與多帝吉搭檔一年，在法網混雙賽事取得跨季10連勝，又連續兩年拿下冠軍。她於法網媒體中心接受中央社記者訪問時表示，相較於去年比賽有緊張感，這次更注重的是溝通及戰術，想著如何互相給予力量、彼此配合，並享受比賽本身。

她說，一年來，兩人經常聊天，不只聊網球，也聊各自對其他事情的看法，培養出來的默契確實比一年前深厚，現在他們更瞭解彼此，知道在關鍵時刻如何進行語言或非語言溝通，如何給對方信心。

在決賽第2盤中，詹詠然與多帝吉一度落後再追回，對手咬得很緊，多帝吉曾有點扼腕沒把比數拉開，詹詠然說，正因彼此已經很熟悉，她才能自然地替對方打氣。

她表示，「並不是兩個很強的人搭在一起，就會是一個很強的組合」，關鍵在於兩個人是否瞭解對方想法，瞭解了才知道自己該如何配合，並在氣勢下降的時候互相提振精神。