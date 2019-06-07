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法網／不敵17歲小將 哈蕾普衛冕失敗

2019-06-07 00:18聯合報 記者毛琬婷／綜合報導

安妮西莫娃晉級4強，興奮慶祝。 法新社
安妮西莫娃晉級4強，興奮慶祝。 法新社
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法網女單再度爆出冷門，尋求衛冕的羅馬尼亞前球后哈蕾普，昨天在八強賽以二比六、四比六不敵年僅十七歲的美國小將安妮西莫娃，安妮西莫娃以一盤未失之姿挺進四強，也成為繼二○○六年的捷克女將薇耶迪索娃後，最年輕打進法網四強的選手。

「我知道如果我今天想贏，就必須做一些不同的事情，因為這不是一場輕鬆的比賽。」安妮西莫娃說，「我對自己的表現非常滿意，這是我打過最佳的比賽之一。」

曾打下美網青少女單冠軍的安妮西莫娃，生涯前兩次挑戰大滿貫賽場都止步首輪，今年澳網第三度挑戰大滿貫闖進女單十六強，法網更是改寫生涯大滿貫最佳。

安妮西莫娃今年四月的波哥大網賽才收穫生涯首座ＷＴＡ女單冠軍，而來到紅土大滿貫，八強賽只用了六十八分鐘就收下晉級門票，下一戰將面對第八種子澳洲女將芭蒂，爭奪冠軍賽門票。

提前出局的哈蕾普賽後表示，自己此役有些緊張過頭，導致無法發揮最佳狀態，而她也看好安妮西莫娃能奪下法網冠軍，「如果她可以像今天這樣，平靜面對比賽代表她能做好事，所以我感覺她是有機會的。」

而尋求法網混雙衛冕的詹詠然與和克羅埃西亞搭檔多帝吉，在混雙四強賽面對位列大會頭號種子的美國梅莉雪／巴西索亞瑞斯，衛冕組合只用了四十六分鐘，就以六比二、六比一搶下決賽門票，喜迎法網合作九連勝。

法網詹詠然哈蕾普
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