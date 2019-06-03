親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
法網
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑
運動筆記【日體大測驗賽】謝千鶴、曹純玉五千雙破全國 李奇儒躍升歷代十五傑用照片記錄不可思議的東京馬
健行筆記鶯歌半日散策之鶯歌石步道＆孫龍步道熊野古道(近露王子>>發心門王子)
NBA賽事懶人包 (6月3日)賽事精華- 勇士 vs. 暴龍 (6月3日)

法網／喬科維奇連10年晉法網8強 力拼再同時擁4大賽冠軍

2019-06-03 22:05中央社 巴黎3日綜合外電報導

世界排名第一的塞爾維亞網球名將喬科維奇今天直落3盤，輕取德國對手史特魯夫，連續第10年挺進法國公開賽8強，持續向第2次同時擁有4大滿貫賽冠軍頭銜的目標邁進。

32歲的世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）氣勢無人能敵，他以6比3、6比2和6比2擺平史特魯夫（Jan-Lennard Struff）後，在8強賽將遭遇德國第5種子茲韋列夫（Alexander Zverev）或義大利第8種子佛吉尼尼（Fabio Fognini）。

名列頭號種子的喬科維奇是首位連續10年打進法網賽8強的男球員，他總共13次在法網賽締此佳績。

以往只有澳洲名將雷佛（Rod Laver）曾兩度同時擁有4大滿貫賽冠軍頭銜，那是在他分別於1962和1969年在同一年內包辦4大賽冠軍時。

喬科維奇3年前首度贏得法網賽冠軍時，首度同時擁有4大滿貫賽冠軍。他去年先後贏得溫布頓錦標賽和美國公開賽冠軍，今年初又在澳洲公開賽封王，只差法網賽就再度湊齊4大賽冠軍，這回希望能拿下生涯第16座大滿貫賽冠軍，並追平雷佛的紀錄。

如今高齡80歲的雷佛相當看好喬科維奇在法網賽達成目標。他今天談起法網戰況時說：「我目前可能看好喬科維奇，其次是（西班牙好手）納達爾。」

雷佛甚至認為，喬科維奇可能成為在他之後50年來同年贏得4大滿貫賽的第一人。但他承認，喬科維奇還有得拼，而且這還得靠運氣，必須適時演出最佳表現，而且在長達9個月的球季中不能受傷生病，連感冒都不行。

法網Novak Djokovic

相關新聞

法網／發球局完美守成 約克維奇未失一盤晉8強

2019-06-03 20:43

法網／絲妮柯娃沒能再演驚奇 女單16強不敵凱絲

2019-06-03 19:39

法網／汀恩記者會被小威插隊 費德勒：有點可笑

2019-06-03 11:05

法網／詹家姊妹混雙同日過關 挺進最後8強

2019-06-03 09:05

法網／史詩5盤勝希臘新星 瓦文卡重返8強哽咽

2019-06-03 08:19

法網／納達爾直落3 輕鬆晉男單8強

2019-06-03 01:55

法網／一盤未失！老辣費德勒晉8強

2019-06-03 00:19

法網／一盤未失四連勝 費德勒第12度晉8強

2019-06-02 21:33

法網／不敵東歐組合 謝淑薇女雙止步16強

2019-06-02 19:08
看更多

熱門文章

NBA／柯瑞末節0分 伊古達拉三分冷箭率勇士勝出

2019-06-03 10:47

NBA／伊古達拉關鍵三分 勇士扳平但傷湯普森

2019-06-03 10:53

NBA／伊古達拉致命三分 柯瑞：放他空檔不尊重

2019-06-03 12:21

NBA／柯瑞為何短暫退場 柯爾：他有點脫水

2019-06-03 14:45

NBA／勇士多2傷兵 湯普森：第三戰不缺席

2019-06-03 12:51

NBA／「眾志成城」奪勝 柯瑞：我們的DNA

2019-06-03 16:00

NBA／比賽撞到後腦勺 伊古達拉：把我撞醒

2019-06-03 12:36

NBA／卡珍斯先發亮眼 柯爾：打出長人該有樣子

2019-06-03 12:06

中職／無敵索沙再見 雙方公布52萬美元回鍋韓職

2019-06-03 16:25

NBA／勇士4人繳全能數據 1970年以來決賽首見

2019-06-03 18:30

NBA／放伊古達拉空檔 暴龍後衛：沒有不敬之意

2019-06-03 16:50

NBA／總冠軍賽首先發 卡珍斯：一生就等這機會

2019-06-03 13:49

NBA／世界和平談生涯遺憾 後悔當初對哈登出肘

2019-06-03 17:50

MLB／凱柯願意剃大鬍子 卻和洋基價碼談不攏

2019-06-03 11:37

NBA／柯爾鬆口 杜蘭特有望第三戰就上陣

2019-06-03 08:45

NBA／連贏23個系列賽客場 勇士續刷新紀錄

2019-06-03 15:15

NBA／勇士累積308顆三分球 創聯盟決賽新紀錄

2019-06-03 18:40

NBA／格林放話死守 席亞康：有備而來

2019-06-03 09:46

日職／旅日首次單場5支5 王柏融太犯規

2019-06-03 00:13

全壘打滿天飛時代 菜鳥一個比一個更狠

2019-06-03 07:00

NBA／歐巴馬親臨多倫多觀戰 全場高呼MVP

2019-06-03 14:35

MLB／王維中上周後援亮眼 獲NBC轉播單位訪問

2019-06-03 07:01

MLB／王維中延長賽救火0.2局 防禦率仍是0

2019-06-03 08:53

日職／明星賽洋聯外野手票選 王柏融跌出前10傑

2019-06-03 14:53

NBA／勇士最後3場主場 甲骨文體育館門票看漲

2019-06-03 16:23

日職／帶好手感打交流戰 王柏融：做好自己

2019-06-03 08:15

MLB／陳偉殷2局失1分 中斷連十場沒挨轟

2019-06-03 09:56

NBA／美國備戰世界盃 哈登、威廉森傳有望出征

2019-06-03 18:00

中職／韓職找上門 索沙再見或再也不見？

2019-06-03 00:02

日職／養樂多16連敗的五大意外 有美麗也有悲傷

2019-06-03 07:00

足球／內馬爾遭控性侵 想爬起先看「前輩」慘狀

2019-06-03 10:00

MLB／拒絕被換下場 薛則120球飆15K奪勝投

2019-06-03 08:20

中職／自辦選秀測試賽 味全龍開放報名

2019-06-03 12:21

中職／去年均速韓職第2 索沙還欠稅2591萬

2019-06-03 18:15

NBA／勇士打團隊籃球 易籃後進22球全靠助攻

2019-06-03 14:27

日職／交流戰投手全陌生 王柏融猛打後的考驗

2019-06-03 17:14

法網／汀恩記者會被小威插隊 費德勒：有點可笑

2019-06-03 11:05

法網／史詩5盤勝希臘新星 瓦文卡重返8強哽咽

2019-06-03 08:19

MLB／先發打線唯一0安 大谷3度失誤上壘破隊史

2019-06-03 09:21

2019NBA總冠軍賽 賽程與賽況

2019-06-03 10:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top