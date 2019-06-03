法網／喬科維奇連10年晉法網8強 力拼再同時擁4大賽冠軍

2019-06-03 22:05 中央社 巴黎3日綜合外電報導



世界排名第一的塞爾維亞網球名將喬科維奇今天直落3盤，輕取德國對手史特魯夫，連續第10年挺進法國公開賽8強，持續向第2次同時擁有4大滿貫賽冠軍頭銜的目標邁進。

32歲的世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）氣勢無人能敵，他以6比3、6比2和6比2擺平史特魯夫（Jan-Lennard Struff）後，在8強賽將遭遇德國第5種子茲韋列夫（Alexander Zverev）或義大利第8種子佛吉尼尼（Fabio Fognini）。

名列頭號種子的喬科維奇是首位連續10年打進法網賽8強的男球員，他總共13次在法網賽締此佳績。

以往只有澳洲名將雷佛（Rod Laver）曾兩度同時擁有4大滿貫賽冠軍頭銜，那是在他分別於1962和1969年在同一年內包辦4大賽冠軍時。

喬科維奇3年前首度贏得法網賽冠軍時，首度同時擁有4大滿貫賽冠軍。他去年先後贏得溫布頓錦標賽和美國公開賽冠軍，今年初又在澳洲公開賽封王，只差法網賽就再度湊齊4大賽冠軍，這回希望能拿下生涯第16座大滿貫賽冠軍，並追平雷佛的紀錄。

如今高齡80歲的雷佛相當看好喬科維奇在法網賽達成目標。他今天談起法網戰況時說：「我目前可能看好喬科維奇，其次是（西班牙好手）納達爾。」

雷佛甚至認為，喬科維奇可能成為在他之後50年來同年贏得4大滿貫賽的第一人。但他承認，喬科維奇還有得拼，而且這還得靠運氣，必須適時演出最佳表現，而且在長達9個月的球季中不能受傷生病，連感冒都不行。